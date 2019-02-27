Son Dakika Haberleri: Konuk Öğretmen ve Öğrenciler Eşme Belediyesini Ziyaret Etti

Konuk Öğretmen ve Öğrenciler Eşme Belediyesini Ziyaret Etti

1 saat önce

Uşak'ın Eşme ilçesindeki Galip Çetin İlkokulu, katılımcı olduğu "Erasmus+K219 Projesi" kapsamında Türkiye'ye gelen yabancı öğretmen ve öğrencileri ağırladı.

Konuk Öğretmen ve Öğrenciler Eşme Belediyesini Ziyaret Etti, System.String[]
Uşak'ın Eşme ilçesindeki Galip Çetin İlkokulu, katılımcı olduğu "Erasmus+K219 Projesi" kapsamında Türkiye'ye gelen yabancı öğretmen ve öğrencileri ağırladı.

İspanya, İtalya, Portekiz, Polonya ve Litvanya'dan gelen 11 öğretmen ile 15 öğrenci ilçeyi gezdirerek Eşme Belediye Başkanı Hacı Mustafa Çetin'i ziyaret etti.

Ziyarette "Erasmus+K219 Projesi"ne ilişkin bilgi veren Galip Çetin İlkokulu Müdürü Adem Alkan, okullardan teknoloji ve oyunları kullanarak öğrenci devamsızlığını önlemek, eğitimde başarıyı arttırmak amacıyla uygulanan projenin 2 yıldır sürdüğünü belirtti.

Toplam 6 yıl sürecek projenin başarıya ulaşması için çaba harcadıklarını aktaran Alkan, bu kapsamda Türkiye'ye gelen yabancı konuklara ilçeyi tanıttıklarını anlattı.

Eşme Belediye Başkanı Hacı Mustafa Çetin ise yabancı öğretmen ve öğrencileri ilçede ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 04:26 Kaynak: AA

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