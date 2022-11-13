Adalet Bakanı Bozdağ'a Taksim'de bank üzerinde oturan kadın soruldu - Son Dakika
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Adalet Bakanı Bozdağ'a Taksim'de bank üzerinde oturan kadın soruldu

13.11.2022 22:12
Adalet Bakanı Bozdağ'a Taksim'de bank üzerinde oturan kadın soruldu

Misafir olduğu canlı yayında İstanbul Taksim'de yaşanan patlamayla ilgili açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a patlama öncesi bank üzerinde oturan ve bir poşet bırakarak olay yerinden uzaklaşan kadın soruldu. Kadının 40-45 dakika boyunca bankta oturduğunu belirten Bakan Bozdağ, "Bir terör eylemi olduğu değerlendiriliyor. Hangi terör örgütü olduğu yapılan araştırmalar sonucu belli olacak" ifadelerini kullandı.

İstanbul Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'nde patlama oldu. Caddenin en kalabalık olduğu saatlerde meydana gelen patlamanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi gönderildi. Patlama nedeniyle çevredeki kaldırım taşları yerinden sökülürken, çok sayıda dükkanın camları kırıldı. Patlama sırasında caddede olan birçok kişi de dükkanlara sığındı. Olayda 6 kişi hayatını kaybederken, 81 kişi yaralandı.

BOMBAYI BİR KADININ BIRAKTIĞI BELİRLENDİ

Patlamadan hemen önce kadın olduğu değerlendirilen bir kişinin vatandaşların arasından geçerek banka çanta bıraktığıve şüpheli kişi, çantayı koyduktan sonra uzaklaştığı tespit edildi.

"BANKTA 40-45 DAKİKA OTURUYOR"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, katıldığı canlı yayında patlamaya ilişkin önemli açıklamalarda bulunurken, bu kadınla ilgili de yeni bilgiler verdi. Bozdağ, "Bir kadın bir bankta 40-45 dakika kadar oturuyor, kalktıktan bir süre sonra patlama oluyor. Ya o çantanın içerisinde düzenek var o patlıyor, ya da uzaktan birisi patlatıyor. Şu anda o kadınla ilgili tüm veriler inceleniyor. Henüz ismi belli değil. Bütün kayıtlar takip ediliyor, bir takım arkadaşlarımız peşindeler." dedi.

"HANGİ ÖRGÜT OLDUĞU ARAŞTIRMALAR SONRASI BELLİ OLACAK"

Sözlerini sürdüren Bozdağ, "Bir terör eylemi olduğu değerlendiriliyor. Hangi terör örgütü olduğu yapılan araştırmalar sonucu belli olacak. Olay yerinde parçalar dışında kanaat getirecek bir veri yok. Bu olay nedeniyle pek çok asılsız haber sosyal medyada dolaşıyor. Sosyal medyada dolaşan asılsız haberlere itibar etmemesinde büyük fayda var." ifadelerine yer verdi.

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Bekir Bozdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Bozdağ'a Taksim'de bank üzerinde oturan kadın soruldu - Son Dakika


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