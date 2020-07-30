Konuk: "Temennimiz ve çabamız coğrafyamızın ve milletimizin dünyanın en zengin, en müreffeh ülkesi... - Son Dakika

Konuk: "Temennimiz ve çabamız coğrafyamızın ve milletimizin dünyanın en zengin, en müreffeh ülkesi...

AK Parti 25. ve 26. Dönem Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

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AK Parti 25. ve 26. Dönem Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Konuk, "Bizim temennimiz ve çabamız bizim coğrafyamızın ve bizim milletimizin dünyanın en zengin, en müreffeh ülkesi ve milleti olması içindir" dedi.

PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, bir Kurban Bayramı'na daha erişmenin bahtiyarlığını yaşadıklarını söyleyerek, "Herkesin bayramını tebrik ediyor, rahmet ve bereketiyle gelen bayramın, ülkemize, milletimize huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini, bayramla birlikte ve bayram vesilesiyle gelecek iklimin bayramdan sonra da ülkemizde sürmesini temenni ediyorum" dedi. Bu bayramda, manevi dünyada yaşanılan sevinç, coşku, huzur ve heyecanı salgın nedeniyle Ramazan Bayramı'nda da olduğu gibi sosyal hayatta da eş, dost akrabalarla eski bayramlardaki gibi gönüller bir, bedenler yan yana yaşayamayacaklarını belirten Başkan Recep Konuk, "Bu bayramda gönüller bir bedenler mesafeli olacak. Bayram kucaklaşmaları gönülden gönüle yapılacak. Belki kapılar bayram ziyaretleri için daha az açılıp kapanacak, gönül kapıları telefonlarla, dualarla daha çok çalınacak, hep açık tutulacak. Cumhurbaşkanımızın, Sağlık Bakanımızın ısrarla söylediği gibi biraz daha sabredeceğiz, biraz daha tedbirlere uyacağız. Çocuklarımızın, büyüklerimizin, milletimizin sağlığı söz konusu olunca azami gayreti göstereceğiz, bu herkesin herkese karşı sorumluluğu. Bir süre daha dikkat edeceğiz. Alıştığımız gibi davranmayacağız ki, alıştığımız gibi davranacağımız günlere, geleneklerimize göre kutlayacağımız, hem gönüllerin bir, hem bedenlerin yan yana olacağı bayramlara bir an önce kavuşacağız" şeklinde konuştu.

86 yıl sonra Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılınacak ilk bayram namazı nedeniyle bir başka heyecan duyduklarını ifade eden Recep Konuk, "Bu Kurban Bayramı'nda da yaptığı ibadetin, ettiği duanın sevabını dahi adını bilmediği kardeşlerine sadece kendi coğrafyası ile de sınırlamadan hediye eden, her duasını sadece kendisi için değil yakınlarından başlayarak herkes ve her yer için hayır dilekleri ile bitiren milletimiz, paylaşma, dayanışma, yardımlaşma hasletlerimizle mutluluğu, huzuru, kardeşliği, sevinci ve bayramın bereketini her yere, her köşeye ve her kişiye ulaştıracak ve salgın nedeniyle olan mesafeyi, maddi manevi yoksunlukları gönülden gönüle kuracağı köprüler ile aşacaktır" şeklinde konuştu. Açıklamasını sürdüren Başkan Konuk, "Kurban hali vakti yerinde olanlarımız için dinimizin emrettiği ibadettir. Bu ibadet öyle bir ibadettir ki, olanın olmayanla paylaşmasını emreder. İmkanı elvermeyeni gözetmeyi, onlara da bayram rahmetini ulaştırmayı emreder. Mümine adını bilmediği, görmediği kardeşlerinin sofrasını bereketlendirmeyi emreder. Eş-dostla bölüşmeyi emreder. Bizim bayramlarımız dargınları, küskünleri barıştırır, huzur iklimini hakim kılar. Bizim için bayram mutluluğu, bayramın rahmet ve bereketinin sadece kendi hanemizde yaşanmasından ibaret değildir. Biz bayramlarda, kardeşlerimiz mutluysa mutlu olmayı hak ettiğimize inanırız. Çünkü bizim inancımız; yardımlaşma, paylaşma ve dayanışma ile bayramların rahmet ve bereketini kendi çevrelerinden başlayarak herkese ulaştırmayı ve mutlu ederek mutluluğunu arttırmayı, emreder inananlara. Bizim medeniyetimizin ve bizim milletimizin bayramlarda en üst seviyede yaşadığı hoşgörü, dayanışma, paylaşma, yardımlaşma ve kardeşlik duyguları bu manevi iklimin özelliğidir. Bu hasletler dirliğin ve birliğin de anahtarıdır" dedi.

"Bu iklim bir milleti de birbirine kenetleyen görünmez tutkaldır"

Milletin hiçbir kardeşinin bayram burukluğu yaşamasına müsaade etmeyeceğini de ifade eden Başkan Konuk, "İşte o manevi iklimi yaşadığımız ve salgın nedeniyle bazı kardeşlerimizin işinin, gücünün etkilendiği bu Kurban Bayramında da, bayramın rahmet ve bereketi herkese ulaşacak ve bizim coğrafyamızda, bizim milletimiz hiçbir kardeşinin bayram burukluğu yaşamasına müsaade etmeyecektir. Bizim milletimizi ve medeniyetimizi başkalarından ayıran en önemli özelliktir. Kurban Bayramı vesilesiyle tüm ülkeye yayacağımız bu iklim; zorluk ve yoklukları el ele vererek aşma, sevinç ve mutluluğu paylaşarak büyütme. Bu iklim bir milleti de birbirine kenetleyen görünmez tutkaldır. Başka hiçbir gün, bayram günleri kadar bir milleti aynı anlam, aynı davranış bütünlüğü, aynı kardeşlik, aynı heyecan, aynı coşku ve aynı duygular içinde bir araya getiremez. Bayram sabahından itibaren kesilecek kurbanların kimsesizler, yoksullar, fukara ve hali vakti yerinde olamayanlar öncelikli olmak üzere paylaşılması bu iklimin tezahürüdür. Belki bu Kurban Bayramında kimimiz kurban ibadetini yerine getirememenin burukluğunu yaşayacak. Kimimiz, istediği kadar ve gönlünce muhtaçlara yardım ulaştıramamanın hüznü ile kederlenecek. Ancak, bayramın verdiği coşku, bayramlarda yaşanan dayanışma, bayramların yaydığı ulvi hava, o burukluk ve kederlere de çare olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Gönlümüzden geçen, yardıma ihtiyaç duyacak hiç kimsenin kalmamasıdır"

Bu bayramda ve bu bayram vesilesiyle çıkardıkları derse değinen Konuk, "Bizim coğrafyamızda, bilaistisna herkesin kurban ibadetini, dilediğince yerine getirmesine imkan sağlayacak zenginliği oluşturmaktır. Yoksula ve ihtiyaç sahibine yardım etmekten kimsenin imtina etmediği ülkemizde, bizim gönlümüzden geçen ise yardıma ihtiyaç duyacak hiç kimsenin kalmamasıdır. Bizim temennimiz ve çabamız bizim coğrafyamızın ve bizim milletimizin dünyanın en zengin, en müreffeh ülkesi ve milleti olması içindir. Bu toprakları alın teriyle sulayıp, nakış gibi işleyerek ve onun bereketine bereket katarak bayramların bu topraklar üstünde ağız tadıyla kutlanması için gayret sarf eden Türk çiftçisi olarak, kimsenin bayramları boynu bükük ve hüzünlü geçirmemesi, hiçbir anne ve babanın yoklukla içinin burkulmadığı, hiçbir evladın gönlü kırık şekilde bayramı karşılamadığı yoksulluğu yok etmiş bir Türkiye için üzerine düşeni eksiksiz yapmanın verdiği huzur ve daha iyisini yapma, daha çok üretme, daha çok haneyi zenginlikle buluşturma konusundaki sarsılmaz irade ve kararlılığımızın ilanihaye süreceğini belirtir, bu topraklarda bir ve bütün olarak yaşadığımız bayram coşkusu ve mutluluğunu gösterdikleri kahramanlığa borçlu olduğumuz aziz şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnet dualarıyla anar, tüm üyelerimizin, bütün çiftçilerimizin, hemşehrilerimin, aziz milletimizin ve tüm inananların mübarek Kurban Bayramını tekraren tebrik eder, bu rahmet ve bereket günlerinin sağlık ve huzur getirmesi temennisiyle hayırlara vesile olmasını dilerim" diye konuştu. - KONYA

Kurban Bayramı, Recep Konuk, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 12:10

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Konuk: 'Temennimiz ve çabamız coğrafyamızın ve milletimizin dünyanın en zengin, en müreffeh ülkesi... - Son Dakika
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