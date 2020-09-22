Konukbekler beldesinde alt yapı çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Muş'un Konukbekler Belde Belediyesince, beldenin birçok yerinde başlatılan alt ve üst yapı çalışmaları sürüyor.

Çalışmaları inceleyen Konukbekler Belediye Başkanı Bahri Fırat, AA muhabirine, beldenin her tarafının adeta şantiye alanına dönüştüğünü söyledi.

Beldede yaklaşık 25 yıldır yaşanan su sorununu çözmek amacıyla 8 kilometre uzaklıktaki Şerafettin Dağı'ndan kaynak suyu getirdiklerini, iki yerde de sondaj çalışması yaptıklarını anlatan Fırat, "Halkımıza günde en az 8 saat su verebiliyoruz. Kışın da 24 saat neredeyse kesintisiz su akıyor. Yazın da 24 saat su vermek için çalışmalarımız devam etmektedir." dedi.

Belde halkının daha sağlıklı ve temiz çevrede yaşaması çalışmalara devam edeceklerini aktaran Fırat, şöyle devam etti:

"Beldede kanalizasyon, yeni yollar ve mezarlıkların çevre düzenlemesi ile ihata duvarın yapımına devam ediyoruz. Mahallelerde yürüttüğümüz alt yapı çalışmalarının sonuna geldik. Şu anda ekiplerimiz mahalle mezarlıklarında ihata duvarı yapıyor. Ulaşımda yaşanan sıkıntıları gidermek amacıyla imar planı kapsamında yeni yollar açıyoruz. Yaklaşık 4 kilometre asfalt ve kilitli parke taşı çalışmamız devam ediyor. Bunları belediyemizin imkanlarını kullanarak eldeki makine ve personelle sürdürüyoruz. Okullarımıza çöp konteynerleri de tahsis ettik."