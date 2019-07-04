Son Dakika Haberleri: Konuklarına sahte rakı ikram eden düğün sahibine para cezası
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Konuklarına sahte rakı ikram eden düğün sahibine para cezası

1 saat önce

İzmir'in Bergama ilçesinde, düğünde sahte içki ikram edildiği ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda, 82 şişe sahte rakı ele geçirildi, düğün sahibine ise 6 bin 732 lira idari para cezası kesildi.

Konuklarına sahte rakı ikram eden düğün sahibine para cezası, System.String[]
İzmir'in Bergama ilçesinde, düğünde sahte içki ikram edildiği ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda, 82 şişe sahte rakı ele geçirildi, düğün sahibine ise 6 bin 732 lira idari para cezası kesildi.
Pınarköy Mahallesi'ndeki düğünün sahibi S.K'nin, misafirlere sahte içki ikram ettiği ihbarı üzerine, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Belirtilen adresi kontrol eden ekipler, çeşitli büyüklükte 82 şişe sahte rakı ele geçirdi.
Ekipler, düğün sahibi S.K'ye ise 6 bin 732 lira idari para cezası kesti.
Halk sağlığının korunması, sahte alkol ve tütün mamullerinin tüketiminden dolayı oluşabilecek zararların önlenmesi, insan hayatını tehlikeye sokan ve ülke ekonomisini zarara sokan sahte ve kaçak içki ile sigarayla mücadelenin devam edeceği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 03:52 Kaynak: AA
İzmir, Güncel
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