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Konuksever'e yaşlı evi yapılacak - Son Dakika

Konuksever'e yaşlı evi yapılacak

06.07.2021 11:30
Konuksever'e yaşlı evi yapılacak, System.String[]

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konuksever Mahallesi'nde yeni bir yaşlı evinin birkaç ay içinde hizmete gireceğinin müjdesini verdi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konuksever Mahallesi'nde yeni bir yaşlı evinin birkaç ay içinde hizmete gireceğinin müjdesini verdi.

Muratpaşa Belediyesi'nin 60 yaş ve üzeri kıdemli kent sakinlerine yönelik çalışmalarda bulunan yaşlı evleri, pandemide normalleşme dönemiyle birlikte yeniden açıldı. Geçen yıl mart ayında kapanan yaşlı evlerinin yeniden açılışı kıdemli kent sakinlerinin buluşup sohbet ettiği, müzik dinletisi eşliğinde dansların edilip karşılıklı oyunların oynandığı törenle yapıldı. Falez-2 Park'ta bulunan yaşlı evinde düzenlenen törene Başkan Uysal eşi Ümran Uysal'la birlikte katıldı. Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada, yaşlı evleri projesinin Muratpaşa Belediyesi'nin 'en çok mutluluk, en çok sevgi ve saygı' üreten projelerimizden bir tanesi olduğunu söyledi.

"Nihayet bir aradayız"

Yaşlı evlerinin 4 bin 965 üyesi bulunduğuna dikkat çeken Başkan Uysal, "Kentimizin en değerli yerlerini yaş almış komşularımıza ayırıyoruz. Sosyal tabanın genişliği dikkate alındığında ekonomik olarak verimli bir çalışma şekli, bütün Türkiye'ye örnek olacak bir düzenleme" diye konuştu. Pandemi döneminde yaşlı evlerinin çalışmalarına ara vermek durumunda kaldıklarını aktaran Başkan Uysal, "Pandemide birbirimizden ayrı kaldık ve nihayete bir arada olacağımız şartlar oluştu" dedi.

"Yürek yüreğe olabileceğiz"

Sürecin bundan sonra çok daha iyi olacağını dile getiren Başkan Uysal, "Şimdi ihtiyatlı yakınlaşabiliyoruz. Maskelerimizle sarılabiliyoruz bir süre sonra gönlümüzden geldiği gibi sevdiklerimizle can cana, yürek yüreğe olabileceğiz" dedi. Başkan Uysal, birkaç ay içinde Konuksever Yaşlı Evi'ni de hizmete açacaklarının da müjdesini verirken "Bu yeni süreçte, biraz daha renkli, biraz daha iyi vakit geçirebileceğimiz düzenlemelerimiz olacak. Bunları da birlikte yapacağız. Daha fazla mutluluk, daha fazla dayanışma, daha fazla dertleşme, daha fazla birlikte öğrenme, eğlenme, omuz omuza verme, hayatı birlikte kucaklama, göğüsleme geleceğimiz bunlarla olsun. Siz olmasanız bu hizmetlerin hiçbir anlamı yok" diye konuştu.

"Dört yaşlı evi"

Muratpaşa Belediyesi yaşlı evlerinin ilki 1 Ekim 2014 Dünya Yaşlılar Günü'nde Falez 2 Parkı'nda, kentin en güzel manzaralarından birine sahip noktada açıldı. Ardından Fener ve Soğuksu mahallelerindeki yaşlı evleri hizmete girdi. Dördüncü yaşlı evi Kızılsaray Mahallesi'nde 2019'da açıldı. Muratpaşa Belediyesi'nin yaşlı evleri yeni dönemde 10.00 - 18.00 saatleri arasında açık olacak. - ANTALYA

Konuksever'e yaşlı evi yapılacak
Konuksever'e yaşlı evi yapılacak
Konuksever'e yaşlı evi yapılacak
Konuksever'e yaşlı evi yapılacak

Ümit Uysal, Muratpaşa, Müzik, Mart, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Konuksever'e yaşlı evi yapılacak - Son Dakika


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