Konum Servislerini Kapatma ve iPhone Uygulamalarınızın Sizi Takip Etmesini Durdurma - Son Dakika

Bir iOS cihazını ilk başlattığınızda, Google Haritalar gibi uygulamalarda veya sosyal ağlarda konumunuzu etiketlerken yardımcı olabilecek konum hizmetlerini etkinleştirmek isteyip istemediğinizi sorar.

Çoğu etkinleştirir ve asla arkasına bakmaz. Gizliliğinizi korumak için konum ayarlarını özelleştirmek, ortalama bir kullanıcı için kafa karıştırıcı ve karmaşık olabilir. Konum hizmetlerini kullanan uygulamalar ve hizmetler için çok ayrıntılı seçenekler olsa da, neyi devre dışı bırakıp bırakamayacağınızı belirlemek kafa karıştırıcı olabilir.

Konum takibi nedir? Birçok uygulama ve iOS sistem hizmeti, kullanıcı deneyimini özelleştirmeye yardımcı olmak ve mümkün olan en yararlı bilgileri sağlamak için konum izleme gerektirir. Bu uygulamaların ve sistem hizmetlerinin tümü bir iPhone veya iPad'i izlemeye başlamadan önce izin ister ancak konum izlemeyi devre dışı bırakırsanız bazı uygulamalar çalışmaz. Cihazın üst kısmındaki durum çubuğunda siyah veya beyaz bir ok simgesi belirirse konum servislerinin etkin olup olmadığını anlayabilirsiniz.

İOS Sistem Hizmetleri için Konumu Devre Dışı Bırak

Ayarlar> Gizlilik> Konum Servisleri'ne dokunun. Aşağıya kaydırın ve Sistem Hizmetleri'ni seçin.

İOS cihazlarınızdaki tüm sistem hizmetlerinde konum hizmetlerini devre dışı bırakmamanızı öneririz. Konumunuzu takip etmeden birçok hizmetten yararlanılabilirken, listeyi tek tek gözden geçirmek en iyisidir.

Sistem hizmetleri konum izlemeyi şu şekilde kullanır:

Apple Pay Satıcı Bilgileri, fiziksel Apple Kartınızı kullandığınızda daha doğru satıcı adları sağlamaya yardımcı olmak için mevcut konumunuzu kullanır.

Hücre Ağı Arama, baz istasyonu kullanımını izler ve verileri Apple'a gönderir.

Pusula Kalibrasyonu, elektronik pusulayı kalibre etmeye yardımcı olmak için konum izlemeyi kullanır.

Cihaz Yönetimi, çalışanlar için bir uygulama veya bir okul veya işletme için bir VPN gibi cihazları kablosuz olarak yapılandırmanıza olanak tanır.

Acil Durum Çağrıları ve SOS, kullanıcıların 911'i gizlice aramasına olanak tanır ve acil bir durumda yardımcı olmak için konum verilerini kullanır.

İPhone'umu Bul, Apple tarafından sağlanan ve bir iOS cihazını uzaktan izlemenizi sağlayan bir hizmettir.

HomeKit, garaj kapınızı açmak veya ışıkları otomatik olarak açmak için konum izlemeyi kullanarak akıllı evleri daha akıllı hale getirmeye yardımcı olur.

Konum Tabanlı Uyarılar, Apple'ın coğrafi olarak ilgili uyarılar veya haberler vermek için konumunuzu kullanmasına izin verir.

Konuma Dayalı Öneriler, Safari ve Spotlight için konuma özgü önerileri etkinleştirir.

Hareket Kalibrasyonu ve Mesafe, aktiviteyi doğru bir şekilde izlemek için fitness veya aktivite uygulamaları tarafından kullanılır.

Saat Diliminin Ayarlanması, saat dilimlerini değiştirirken zamanı otomatik olarak ayarlamak için konum izlemeyi kullanır.

Konumumu Paylaş, mevcut konumunuzu kişilerle iMessage veya Arkadaşlarımı Bul gibi diğer uygulamalar aracılığıyla paylaşmanıza olanak tanır.

Wi-Fi Araması, hücresel servis kullanılamadığında arama yapmanızı sağlar ve gerekirse acil müdahale çabalarına yardımcı olmak için cihazınızın konumunu kullanır.

Wi-Fi Ağ Oluşturma, konum hizmetlerini kullanarak yakındaki Wi-Fi ağlarını bulur.

Önemli Konumlar, en sık bulunduğunuz yerleri izler ve hatırlar ve takvim etkinliklerine veya harita yönlerine göre uyarılar gönderir.

iPhone Analytics, zaman zaman belirli bir iOS aygıtının nasıl kullanıldığı hakkında bilgi sağlayarak Apple'a yardımcı olur.

Yakınımdaki Popüler, tüm Apple müşterilerine önerilerini onaylamalarına yardımcı olmak için, satın aldığınız veya uygulamaları kullandığınız yerleri düzenli olarak Apple'a gönderir.

Routing & Traffic, Haritalar'ı iyileştirmek için mevcut trafik düzenlerini ve hızı Apple ile paylaşır.

Haritaları İyileştirme özelliği, Apple'ın iOS kullanıcılarını kullanıcının sık bulunduğu yerlere gitmeleri için tahmini süreyi uyarmak için mevcut konumu kullanmasına olanak tanır.

Uygulamalar için Konumu Devre Dışı Bırak

Ayarlar> Gizlilik> Konum Servisleri'ni tıklayın.

Konum ayarlarının sizin rahat edeceğiniz şekilde ayarlandığından emin olmak için, özellikle yakın zamanda uygulamalar indirdiyseniz, bu sayfaya sık sık bakmak iyidir. Neyse ki Apple, konum izinlerini tüm iOS cihazlarında tek tek uygulamalara ayarlamayı çok basit hale getiriyor. İOS 14'ten itibaren, uygulamalar için konum hizmetleri için dört seçenek vardır:

Asla - Bu seçenek, uygulama kullanılırken konum hizmetlerinin asla izlenmemesini sağlar.

Bir dahaki sefere sor - Uygulamayı Kullanırken Her Zaman, Bir Kez İzin Ver veya Bu uygulamayı bir sonraki açışınızda İzin Verme'yi seçin.

Kullanım Sırasında —Uygulama, uygulamayı aktif olarak kullanırken yalnızca konum izlemeyi kullanır. Bu, uygulamanın tamamen kapatılmadığı durumları içerir; Uygulama değiştiriciyi görüntülemek, kapatılması gereken uygulamayı bulmak ve yukarı ve uzağa kaydırmak için alttan yukarı kaydırarak veya ana sayfa düğmesine çift tıklayarak bir uygulamayı tamamen kapatın.

Her Zaman - Uygulama her zaman bir iOS cihazının konumunu izleyebilir

Hangi konum erişimine izin vermek istediğinizi seçerken genellikle bir uygulama açıklaması vardır. Bu açıklama, belirli bir uygulamanın konum izlemeyi nasıl kullandığını size bildirdiği için konum hizmetlerini devre dışı bırakmanız gerekip gerekmediğine karar vermenize yardımcı olacaktır. Bilginiz olmadan arka planda izlemeyi önlemek için konum izlemeyi "kullanırken" seçeneğine ayarlamak güvenli bir bahis.

Konum Hizmetlerini Tamamen Devre Dışı Bırakın

Ayarlar> Gizlilik> Konum Servisleri'ne dokunun ve üstteki konum hizmetleri düğmesini sol veya kapalı konuma getirin.

Bunu yaparken dikkatli olun. Bu konum hizmetleri geçişi, tüm konum izinleri için ana anahtar gibidir. Bir iOS kullanıcısı konum hizmetlerini tamamen kapatmaya karar verirse, kullanıcıların her gün kullandığı birçok özellik artık çalışmayacaktır.

Örneğin, fotoğraflar çektiğinizde bir konum eklemeyecek, harita uygulamaları sizi hiçbir yere yönlendiremeyecek ve diğer üçüncü taraf uygulamaları kullanılamayacak. Konum hizmetlerini devre dışı bırakmak, cihazınızın pil ömrünü korumanıza ve en yüksek düzeyde akıllı cihaz gizliliğini korumanıza yardımcı olabilir, ancak genel deneyiminizi azaltacaktır.