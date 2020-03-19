Konumunu at, ekmeğin gelsin - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Konumunu at, ekmeğin gelsin - Son Dakika Ekonomi

Konumunu at, ekmeğin gelsin

6 saat önce

Samsun'da unlu gıdalar üzerine hizmet veren bir fırın, korona virüsü nedeniyle yaşlı, hasta ve hamileler başta olmak üzere evlerinden çıkamayanlar için 'kapıya ekmek servisi' başlattı.

Konumunu at, ekmeğin gelsin, System.String[]

Samsun'da unlu gıdalar üzerine hizmet veren bir fırın, korona virüsü nedeniyle yaşlı, hasta ve hamileler başta olmak üzere evlerinden çıkamayanlar için 'kapıya ekmek servisi' başlattı.


Samsun'da 1902 yılından bu yana sektörde hizmet veren kurumun İşletme Müdürü Endüstri Mühendisi Hamza Polat Gürcüoğlu, ülkede de can almaya başlayan korona virüsü nedeniyle tüm toplumun sağlığının tehdit altında olduğunu belirterek böyle bir ortamda Samsun'un en eski köklü bir kurumu olarak halkın yanında olma sorumlukları olduğunu kaydetti.


Böyle günlerde toplumun tüm kesimlerinin tam bir dayanışma içinde olması gerektiğini ifade eden Hamza Polat Gürcüoğlu, yüzyılı aşkın süredir Samsun'un bilinir ve güvenilir bir kurumu olarak babadan oğula hizmet ettiklerini söyleyerek toplum sağlığının tehdit altında olduğu bu süreçte de üzerilerine düşeni yapmak istediklerini ifade etti. Uygulamanın öncelikle Atakum İstiklal Mahallesi'ni kapsadığını belirten Gürcüoğlu, "Birlikte çalıştığım elektrik-elektronik mühendisi olan kardeşim Ertuğrul Gazi Gürcüoğlu ile bizleri 100 küsur yıldır yaşatan halkımızın yanında olmak için böyle bir çalışma başlattık. Şimdilik kentin büyük yerleşim yeri olan İstiklal Mahallesi'nde verdiğimiz hizmeti zamanla yaygınlaştıracağız. Çok güzel cevaplar alıyoruz. Şu gerçek ki virüs nedeniyle sağlığımız tehdit altında bu süreçte yaşlı, hasta, hamile ve çocuklu bayanların evde kalmaları hem kendileri hem de toplum sağlığı için faydalı olacaktır. O nedenle İstiklal Mahallemiz sakinlerine ihtiyaç duyacakları günlük ekmeği tehlike geçene kadar evlerine götürmeye devam edeceğiz. Bunun için bize WhatsApp hattından konum atmaları yeterli olacaktır " dedi. - SAMSUN

Hamza Polat, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:00 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, AVM'lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı aldı
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak Postanede koronavirüse karşı görevli ile müşteri arasına streç film çekilerek önlem alındı Bakan Albayrak, "Kamuda evden çalışma olacak mı?" sorusuna yanıt verdi
İstanbul'da koronavirüs salgınına karşı online nikah dönemi başladı İstanbul'da koronavirüs salgınına karşı online nikah dönemi başladı         
12:21
Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Futbol, Basketbol ve Voleybol Federasyonlarıyla maçların sürecini değerlendireceğiz Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Futbol, Basketbol ve Voleybol Federasyonlarıyla maçların sürecini değerlendireceğiz         
12:00
Virüs nedeniyle başlayacak uzaktan eğitimde dersler 20 dakika olacak Virüs nedeniyle başlayacak uzaktan eğitimde dersler 20 dakika olacak         
11:44
Son dakika: Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin detaylarını anlattı! Dersler 6 kanalda yayınlanacak Son dakika: Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin detaylarını anlattı! Dersler 6 kanalda yayınlanacak         
11:42
Son Dakika: Rusya'da koronavirüs sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti Son Dakika: Rusya'da koronavirüs sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti         
11:05
Neymar ve Thiago Silva, koronavirüs sebebiyle Paris'ten ayrıldı Neymar ve Thiago Silva, koronavirüs sebebiyle Paris'ten ayrıldı         
10:53
Nijerya'da futbol maçları bir ay ertelendi Nijerya'da futbol maçları bir ay ertelendi         
10:28
Son Dakika: Koronavirüsle ilgili infial yaratan videodaki sözleri söyleyen doktor hakkında inceleme başlatıldı Son Dakika: Koronavirüsle ilgili infial yaratan videodaki sözleri söyleyen doktor hakkında inceleme başlatıldı         
09:44
Koronavirüs anketine göre insanların %94'ü ellerini düzenli olarak yıkıyor Koronavirüs anketine göre insanların %94'ü ellerini düzenli olarak yıkıyor         
09:02
Fenerbahçe, Yalçın Koşukavak'ı altyapıyı koordine etmesi için göreve getirecek Fenerbahçe, Yalçın Koşukavak'ı altyapıyı koordine etmesi için göreve getirecek         
09:01
Bilim insanlarından hayat kurtaracak araştırma! Kovid-19, plastikte tam 3 gün yaşıyor Bilim insanlarından hayat kurtaracak araştırma! Kovid-19, plastikte tam 3 gün yaşıyor         
08:38
Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi         
06:10
İran Sağlık Bakan Yardımcısı kritik süreye işaret etti: Koronavirüsü 15 gün daha kontrol edemezsek ağır kayıplar veririz İran Sağlık Bakan Yardımcısı kritik süreye işaret etti: Koronavirüsü 15 gün daha kontrol edemezsek ağır kayıplar veririz         
01:13
ABD, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki konsolosluk işlemlerini durdurdu ABD, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki konsolosluk işlemlerini durdurdu         
00:13
Türkiye genelinde koronavirüs vaka sayısı 191'e yükseldi Türkiye genelinde koronavirüs vaka sayısı 191'e yükseldi         
23:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 20:25:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Konumunu at, ekmeğin gelsin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]