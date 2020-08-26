Konuralp alt yapısına 30 milyon liralık yatırım - Son Dakika

Düzce Belediyesi, Konuralp bölgesi atık sularının Düzce Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisine bağlanması için 8,5 kilometrelik hat döşendiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Konuralp'in yıllardır çözülemeyen ve bölgenin tarihi geçmişi sebebiyle düzenleme yapılamayan atık su alt yapı çalışmalarının Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün girişimi ile başladığı belirtildi.

Açıklamada, İSKİ ve DSİ ile yürütülen yoğun görüşmeler sonucu Konuralp bölgesi atık sularının Düzce Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisine bağlanması için 8,5 kilometrelik hat döşendiği ifade edildi.

30 milyon liralık yatırım sayesinde Konuralp atık sularının Düzce Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisine ulaştırılacağı kaydedildi.

Açıklamada, 800 adet beton boru ile döşenecek hat konusunda görüşlerine yer verilen Özlü, şunları kaydetti:

"Konuralp'te yaşayan vatandaşlarımızın yıllardır yaşadığı kanalizasyon sorununu yaptığımız görüşmelerle kesin çözüme kavuşturuyoruz. Bölgede bugüne kadar alt yapı konusunda herhangi bir çalışma yapılamamış. Bunun nedeni bu bölgenin tarihi bir yerleşim yeri olması, atılacak her adımda Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğünün iznine tabi oluyorsunuz. Elbette bu bizim için asla bir engel teşkil etmiyor. Gerekli görüşmelerimizi yaptık, bölgenin ihtiyacı olan yatırımı yapma konusunda da İSKİ ve DSİ ile iş birliği kurduk.

30 milyon liralık yatırım sayesinde kangren haline gelen kanalizasyon sorunu tarihe karışıyor. Sistem 800 adet beton boru ile döşenecek 8,5 kilometrelik hat ile çalışacak. D-655 kara yolu Akçakoca yolu altından yatay delgi imalatı ve Melen Çayı'nın altından yatay geçiş imalatı yapılacak. 4 ay gibi kısa bir süre içinde bu çalışmanın bitirilmesini hedefliyoruz. Artık Konuralp'te atık su ve kanalizasyon sorunu değil, çok daha farklı kazanımlarımız gündem konusu olacak."