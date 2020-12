DHA YURT ÖZEL HABER GÜNDEMİ - Son Dakika

Konuralp antik kenti İtalya ve Almanya'nın dikkatini çekti

DÜZCE'de, Konuralp Antik kentinde Düzce Belediyesi tarafından yapılan kazılarda Roma dönemine ait eserlerin çıkması İtalya ve Almanya'nın dikkatini çekti. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, "Bizi İtalya'dan, Almanya'dan aradılar, 'Kazı yapıyorsunuz, gelelim ortak olalım beraber kazı yapalım' dediler. Bu sadece Düzce'nin değil, dünyanın da ilgi duyduğu bir kazı faaliyeti haline geldi. Çok heyecan verici" dedi.

Geçmişi yaklaşık 2 bin 500 yıl öncesine dayanan birbirinden farklı birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Konuralp'te arkeolojik kazı çalışmaları devam ediyor. Bölgenin tek antik kenti olan Konuralp Prusias Ad Hypium Antik Tiyatro kazı alanında tarih gün yüzüne çıkıyor. Düzce Belediyesi tarafından yapılan kazılarda bulunan Roma dönemine ait eserler dünyanın ilgisini çekmeye başladı.

Kazılar hakkında bilgiler veren Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, "Daha önceki programlarımıza göre kazılara devam ediyoruz. Kazılar konusunda ki hassasiyetimiz sürecek. İnşallah önümüzdeki günlerde yeni bulgulara ulaşacağız. Kazıları Kültür Bakanlığı'nın izinleri doğrultusunda 2 vardiyaya çıkaracağız. Şu anda tek vardiya 12 saat aralıksız çalışıyoruz. Bunu iki vardiyaya çıkararak daha hızlı yol kat edeceğiz.ö dedi.

2013 yılından bu yana alanda kazılar yapıldığını açıklayan Özlü, "Ancak çok daha fazlasını son 1 yıl içinde yaptık. Antik tiyatro ortaya çıkmaya başladı. Kazıları yaparken bir yandan da bulunan eserleri bozulmaması ve yıkılmaması için destekleme faaliyetleri yürütüyoruz.ö diye konuştu.

İtalya ve Almanya'nın kazılara ortak olmak istediğini ifade eden Özlü, şunları söyledi:

"Kazılarda çıkan eserleri görünce ne kadar doğru ve güzel bir iş yaptığımızı hissediyorum. Biz daha fazlasını bekliyoruz. Kazıların devamında daha fazla eser çıkmasını umut ediyoruz. Burada sadece bölgenin değil Türkiye'nin hatta dünyanın ilgisini çeken bulgulara ulaştık. Bizi İtalya'dan, Almanya'dan aradılar, "Kazı yapıyorsunuz, gelelim ortak olalım beraber kazı yapalım" dediler. Bu sadece Düzce'nin değil, dünyanın da ilgi duyduğu bir kazı faaliyeti haline geldi. Çok heyecan verici."

Turizmcilerden, 'Bulgaristan'da yılbaşı eğlence' turları uyarısı TÜRKİYE'de koronavirüs tedbirleri kapsamında yılbaşında 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından bazı belgesiz tur firmaları, sosyal medya üzerinden Bulgaristan'da eğlence mekanlarının açık olduğu yönünde tur duyuruları yapmaya başladı. Edirneli turizmciler, Bulgaristan'da da yılbaşında tüm mekanların kapalı olduğunu belirterek, vatandaşların ilanlara itibar etmemesini istedi.

Türkiye'de koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, yılbaşında 31 Aralık-4 Ocak tarihleri arasında 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Ayrıca İçişleri Bakanlığı, bazı otel ve konaklama tesislerinin yemekli ve müzikli yılbaşı paketleri satması üzerine valiliklere genelge gönderip, yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında otel ve konaklama tesislerinde kutlama yapılmasına izin verilmemesi ve yemekli, müzikli kutlama ile eğlence programları yapılacağı yönünde kampanya veya reklam faaliyetlerinde bulunmalarını yasakladı.

BULGARİSTAN DA KAPALITürkiye'deki koronavirüs kısıtlamalarını fırsat bilen bazı belgesiz tur firmaları, Bulgaristan'da 'yılbaşı tatili' adı altında sosyal medya ve internet üzerinden tur duyurularında bulundu. 'Restoranlar açık, karantina yok, vize yok, gazinolar açık, mağazalar açık' yazılı ilanlarla yapılan duyuruların doğruları yansıtmadığı ortaya çıktı. Bulgaristan, sıkı koronavirüs tedbirleri alarak, yılbaşında eğlence mekanlarının, gazinoların, lokantaların ve eğlence merkezlerinin kapatılmasına karar verdi. Otobüslerle tur düzenlenmesinin yasak olduğu Bulgaristan'da sadece kayak merkezlerindeki otellerin açık olacağı ve bireysel müşterilerin kalabilecekleri tesislerde de sadece lokantaların açık olacağı bildirildi.

'TURLAR KONUSUNDA CİDDİ BİLDİRİMLER ALIYORUZ'Edirne Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu, özellikle Bulgaristan konusunda verilen yılbaşı tur ilanlarının iyi incelemesi gerektiğini söyledi. Pandemi sürecinden dünyada olduğu gibi Türkiye'nin de turizm açısından etkilendiğini söyleyen Bacıoğlu, internette veya sosyal medyadaki ilanlarla turlar düzenlendiği noktasında ciddi geri bildirimler geliyor. Biliyorsunuz ki özellikle Sağlık Bakanlığı, TURSAB ve Turizm Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu kurallar ve belirlediği genelgeler çerçevesinde seyahat acenteleri faaliyetlerine devam ediyor. Eğer doğru bilgiye dayalı olmayan bir seyahat faaliyeti yapılıyorsa gerek kişiler gerekse de acenteler bununla ilgili ciddi bir sağlık ve yasal sıkıntı yaşanabilir" dedi.

'ACENTELERİN YETKİLİ OLUP OLMADIĞINI KONTROL ETSİNLER'Kişilerin mutlaka rezervasyondan önce acentelerin tur düzenleme yetkisi olup olmadığı konusunda araştırma yapması gerektiğinin altını çizen Bacıoğlu, "Biliyorsunuz seyahat acentelerinin tur düzenleme yetkisi TURSAB'ın belirlediği ve tabii olduğu yasalar çerçevesinde düzenlenmekte. Bu anlamda tüketiciler bu gibi şeylerle karşı karşıya kalırsa, kesinlikle TURSAB'dan turların doğruluğu noktasında bilgi almalarını, acentelerin buraya bağlı olup olmadığını kontrol etmeleri gerekiyor. Ayrıca yurt dışındaki temsilciliklerimizdeki yasal düzenlemeleri, karşılaşacakları durumları iyi öğrenmeleri gerekiyor" diye konuştu.

'YALAN, YANLIŞ BİLGİLERLE YANILTIYORLAR'Edirne'de faaliyet gösteren turizm acentesi Sahibi Kemal Kılıç, vatandaşların 'merdiven altı' diye tabir edilen turizm acentelerine itibar etmemeleri gerektiğini kaydetti. Kılıç, "Son zamanlarda yeni yeni turizm acenteleri türemeye başladı. Bu acentelerin de yalan yanlış haberlerle kamuoyunu yanıltmakta olduğunu görüyoruz. Halkımızın bunlara itibar etmemesini, özellikle kurumsal acentelerden, resmi acentelerden seyahat bilgilerini alarak biletlerini ve rezervasyonlarını yaptırmalarını istiyoruz. Merdiven altı seyahat acentelerine karşıyız" dedi.

'BULGARİSTAN'A REZERVASYON YAPMIYORUZ'Hali hazırda Bulgaristan'a da rezervasyon yapılmadığını ifade eden Kılıç, "Şu anda Bulgaristan'da her yerin kapalı olduğunu, turizmcilerin herhangi bir satış yapmadığını, yılbaşı için yapılacak herhangi bir programla ilgili net bir bilgi olmadığını görüyoruz. Şu an için yılbaşı programı yok. Çarşamba günü Bulgaristan hükümetinin alacağı kararlara göre bu iş netlik kazanacak. Biz oradaki partner acentelerimizle görüşerek bu bilgileri alıyoruz. Dolayısıyla şu an net bir bilgi olmadığı için rezervasyon da yapmıyoruz" diye konuştu.

Devlet desteğiyle kurduğu bahçede yetiştirdiği zeytinin hasadına başladı ŞIRNAK'ın Silopi ilçesi Özgen köyünde çiftçilik yapan Serdar Soysal (42), 2017 yılında devlet desteğiyle kurduğu zeytin bahçesinde hasada başladı. 30 işçinin istihdam edildiği bahçede, ağaç başına 15 kilo ürün bekleniyor.

Silopi ilçesine bağlı Özgen köyünde oturan Serdar Soysal, 2017 yılında 250 dönüm arazide devletin sunduğu fide desteğiyle kurduğu zeytin bahçesinde hasada başladı. Koronavirüs tedbirleri alınarak sabahın erken saatlerinde bahçenin yolunu tutan işçiler, tırmık ve zeytin silkeleme makinesi ile yere düşen zeytinleri toplayarak paketlemesini gerçekleştiriyor. Bahçede, 30 işçi istihdam ediliyor.

'AĞAÇ BAŞINA 15 KİLO ÜRÜN ALMAYI PLANLIYORUZ'Ayvalık ve Gemlik olmak üzere 2 çeşit zeytin yetiştirdiklerini söyleyen Serdar Soysal, "Devletin desteği ile 250 dönüm arazide çalışıyoruz. Burada yaklaşık olarak 30 kişiyi istihdam ediyoruz. Topladığımız ürünleri Gaziantep'teki fabrikalarda zeytinyağı ve sofralık olmak üzere işliyoruz. Bu yıl rekoltede biraz düşüklük var. Sonucu tam olarak ne çıkacak bilmiyoruz. Ağaç başına yaklaşık 15 kilo ürün almayı planlıyoruz" diye konuştu.

Zeytin hasadında çalışan Batman Üniversitesi öğrencisi Erzan Aytış, evde boş oturmaktansa ailesine katkı sunmak için çalıştığını dile getirdi.

Fatma Kevser de sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek çalıştıklarını söyledi.