Son Dakika Haberleri: Konuralp pirinci tescillendi
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Konuralp pirinci tescillendi

1 saat önce

Osmanlı'da saray mutfaklarını süsleyen Konuralp pirinci, coğrafi işaret belgesi alarak tescillendi.

Konuralp pirinci tescillendi, System.String[]
Osmanlı'da saray mutfaklarını süsleyen Konuralp pirinci, coğrafi işaret belgesi alarak tescillendi.
Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Merkeze bağlı Konuralp beldesinde üretimi yapılan, ünü ve belirgin nitelikleriyle bölgeyle özdeşleşen Konuralp pirincinin coğrafi işaretle tesciline yönelik çalışma yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığınca Konuralp pirincinin, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 41. maddesi kapsamında 03.07.2017 tarihinden itibaren korunmak üzere 25.06.2019 tarihinde coğrafi işaret belgesi ile tescillendiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:
"Yöre halkı arasında 'kasaba pirinci' olarak anılan Konuralp pirincinin tarihi, 1800'lü yıllara dayanmaktadır. 'Osmanlı Saray Mutfağının Pirinci' olarak adlandırılan Konuralp pirinci, zamanının vazgeçilmez lezzet kaynaklarından biri olarak varlığını bugüne kadar sürdürmüştür. Osmanlı Saray Mutfağı'nın Pirinci olarak anılan Konuralp Pirinci için alınan coğrafi tescil belgesiyle ilimizin marka değeri artacak, ürünlerimizin taklitleri engellenerek üreticilerimiz korunacak ve pazarlama gücümüz de böylece artmış olacaktır."
Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet Çiçek, coğrafi işaret belgesiyle tescillenen kente özgü ürünlerin, tescil belgesinde belirtilen koşullarda üretilerek, bu ürünlerin kalite, üretim ve pazarlama niteliklerinin arttırılmış olacağını, bu girişimlerin kent kültürünün korunması ve gelecek nesillere aktarılmasına da katkı sağlayacağını aktardı.
Konuralp, Saray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 11:33 Kaynak: AA
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