Konuralp Prusias ad Hypium antik tiyatrosu güreşçileri ağırladı - Son Dakika

Konuralp Prusias ad Hypium antik tiyatrosu güreşçileri ağırladı

08.10.2020 16:58
Konuralp Prusias ad Hypium antik tiyatrosu güreşçileri ağırladı, System.String[]

Karadeniz'in tek antik tiyatrosu olan Düzce Konuralp Prusias ad Hypium'un şampiyon güreşçileri ağırladığı etkinlikte konuşan Düzce Belediye Başkanı Dr.

Karadeniz'in tek antik tiyatrosu olan Düzce Konuralp Prusias ad Hypium'un şampiyon güreşçileri ağırladığı etkinlikte konuşan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, kazı çalışmalarının devam etmesi ve bütün ülke genelinden tarih meraklılarının kazılara katılması için kampanya başlatacaklarını söyledi.

Düzce'de Konuralp bölgesinde kazı çalışmaları devam eden Prusias ad Hypium antik tiyatro, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Düzce Belediyesi güreş takımı sporcusu şampiyon güreşçiler ve minik güreşçiler, antik tiyatroda inceleme yaptı. Arkeologlardan bilgiler alan güreşçiler, kazı çalışmalarını da yakından gördüler. Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün de katıldığı inceleme gezisi sonunda kazı çalışmaları ile ilgili bilgiler veren Belediye Başkanı Dr. Özlü, "Yaklaşık 60 kişi ile kazı çalışması yapıyoruz. Bunların 50 kadarı bizzat kazıda faaliyet gösteriyor. İnşallah 2023 yılında Cumhuriyetimizin 100. yıl etikliklerini bu alanda yapmayı hedefliyoruz. Kazılar sırasında ortaya çıkan eserleri numaralandırıp Ankara'ya bilgi veriyoruz. Yeni tonuzlar, yeni alanlar keşfettik. Çok şükür ki yeni keşfettiğimiz alandaki yapı sağlam. Yani toprak altında kalan alan sağlam. Bu bizi son derece memnun etti. Kazı çalışmalarında sah ne tarafına bundan sonra ağırlık vereceğiz. İlk aşamada yaklaşık 2 bin 500 seyircinin konser izleyebileceği bir alanı ortaya çıkartmış olacağız. Çalışmalar güzel gidiyor. Gelecek yıl sahne kısmını yani ortaya çıkartarak gelecek yıldan itibaren burada konserler vermeye başlayacağız" dedi.

"Düzce'ye gel" Kampanyası başlayacak

Yurt içinden ve dışından kazılara çok sayı da insanın gelerek katıldığını ifade eden Özlü, "Biz buradaki kazıların Türkiye ölçeğinde paylaşılmasını çok istiyoruz. Ben buraya her geldiğimde Düzce dışından yurt içinden ve dışından 'Burada bir kazı varmış, ne yapılıyor bakalım' diyenlerle karşılaşıyorum. Burada kazıdan sorumlu danışmanımız ve hocamız karşılıyor bilgiler veriyor. Güzel bir çadırımız var ikramlarda bulunuyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde buraya daha fazla insan gelecek ve kazılara katılacak. Burasının Türkiye ölçeğinde tanınan bir yer olmasını istiyoruz. Bunun içinde 'Düzce'ye Gel' kampanyası başlatacağız. Bu kampanya ile buradaki kazı çalışmalarını anlatarak insanların buraya gelmesini, tarih seven, kazılarda bizimde katkımız olsun diyenlerin burada kazı çalışmalarına katılmasını sağlayacağız. Diyebilirim ki bugüne kadar yapılan kazılar kadar son 10 ayda kazı yapıldı. Burasını cazibe merkezi yapacağız. Burada kazılardan çıkan eserleri numaralandırarak ayırıyoruz. Bunları daha sonra kazı alanının yanında Kızılay arazisine arkeopark kurarak orada sergileyeceğiz. Kazılar çok güzel gidiyor ben em sizlere hem kazılara katılan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kazılar kışında devam edecek

Kazıların yaz kış 12 ay boyunca devam edeceğini dile getiren Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, kışın devam edecek kazı çalışmaları için önlemlerini aldıklarını ifade etti. Özlü, "Burada 12 ay boyunca kazı yapacağız. Yaz-kış kazılarımız devam edecek. İşçilerimizin kalabileceği binalarımız var, ısınabilecekleri çadırlarımız var. Kazı yapılan alanda da yağmur yağmasına karşın çadırlar kuruyoruz. Türkiye'ye çağrım ise Düzce'ye gelin, misafirimiz olun, Düzce'yi keşfedin. Kazılara gelin, Tarihin çıkartılışına tanıklık edin" şeklinde konuştu.

Konuşmasının sonunda ise Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'ye güreşçiler kispet plaketi hediye ettiler. - DÜZCE

Konuralp Prusias ad Hypium antik tiyatrosu güreşçileri ağırladı
Konuralp Prusias ad Hypium antik tiyatrosu güreşçileri ağırladı
Konuralp Prusias ad Hypium antik tiyatrosu güreşçileri ağırladı
Konuralp Prusias ad Hypium antik tiyatrosu güreşçileri ağırladı
Konuralp Prusias ad Hypium antik tiyatrosu güreşçileri ağırladı
Konuralp Prusias ad Hypium antik tiyatrosu güreşçileri ağırladı
Konuralp Prusias ad Hypium antik tiyatrosu güreşçileri ağırladı
Konuralp Prusias ad Hypium antik tiyatrosu güreşçileri ağırladı

Faruk Özlü, Konuralp, Şampiyon, Düzce, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Konuralp Prusias ad Hypium antik tiyatrosu güreşçileri ağırladı - Son Dakika

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