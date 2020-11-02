Konuralp'te 8 saatlik su kesintisi - Son Dakika

Konuralp'te 8 saatlik su kesintisi
02.11.2020 15:00
DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi 3 Kasım Salı günü Konuralp bölgesinde su basıncında ki yetersizlik nedeni ile 8 saatlik su kesintisi yapacağını duyurdu.
DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi 3 Kasım Salı günü Konuralp bölgesinde su basıncında ki yetersizlik nedeni ile 8 saatlik su kesintisi yapacağını duyurdu.
Düzce'de su basıncından dolayı Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü çeşitli noktalarda çalışmalarını sürdürüyor. Bazı evlerin üst katlarında su basıncının az gelmesi nedeni ile Konuralp bölgesinde 8 saatlik su kesintisi yapılacağı duyuruldu. Yapılan açıklamada: " Su basıncındaki yetersizlik sebebi ile çalışma yapılacağından 03.11.2020 Salı günü saat 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Orhangazi Mahallesi, Şehit Murat Demir Mahallesi, Hilmi Sönmez Caddesi ve Necmettin Erbakan Caddelerin su kesintisi yapılacaktır" denildi. - DÜZCE
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