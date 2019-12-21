Konuralpli minikler Türk Malları haftasını kutladı - Son Dakika

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Konuralpli minikler Türk Malları haftasını kutladı
6 saat önce
18 Aralık tarihleri arasında kutlanan Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftasını "Yerli Üretim" temalı etkinliklerle kutladı.
Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 11:26 Kaynak: İHA
18 Aralık tarihleri arasında kutlanan Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftasını "Yerli Üretim" temalı etkinliklerle kutladı.
Konuralp Anaokulu öğrencileri Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında ilginç bir etkinliğe imza attılar. Öğrenciler ülkemizin yiyeceklerini üretim aşaması ile birlikte öğrendi buğdayın oluşumu draması ile öğrendiklerimizi pekiştirdiler. Öğrencileri gerçekleştirdiği meyveler gösterisinin ardından sağlıklı beslenmenin önemi anlatıldı. - DÜZCE
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