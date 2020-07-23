Konursu Göletinin ekonomiye katkısı yıllık 3 milyon lira - Son Dakika

Konursu Göletinin ekonomiye katkısı yıllık 3 milyon lira

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, 2015 yılında yapımı tamamlanan Bayburt'taki Konursu Göletinin ekonomiye yıllık 3 milyon lira katkı sağladığını bildirdi.

Konursu Göletinin ekonomiye katkısı yıllık 3 milyon lira, System.String[]

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, 2015 yılında yapımı tamamlanan Bayburt'taki Konursu Göletinin ekonomiye yıllık 3 milyon lira katkı sağladığını bildirdi.

Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını belirtti.

Modern sulama ile tarımda verim artışı sağlandığına, üretim deseninin çeşitlenip çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artış yaşandığına işaret eden Yıldız, şunları kaydetti:

"Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor, bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Bayburt ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır."

Konursu Göleti ile Bayburt'un mümbit topraklarının suya kavuştuğunu vurgulayan Yıldız, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Toplam 4 bin 710 dekar zirai tarım arazisini sulayan söz konusu göletle çiftçilerimizin ürün yelpazesi genişledi ve su ihtiyacı ortadan kalkmış oldu. Hayvancılığa yönelik tarım ürünleri olan yonca, korunga ve hububatta verim artışı yaşayan çiftçilerimiz, ayrıca fasulye, şeker pancarı ve meyvecilikte de standartların üstünde verim alıyor. Bayburt ilimizin ekonomisine önemli katkılarda bulunan Konursu Göletinin yıllık ekonomiye katkısı ise 3 milyon liradır."

Devlet Su İşleri, Kaya Yıldız, Bayburt, Konursu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 02:05 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Konursu Göletinin ekonomiye katkısı yıllık 3 milyon lira - Son Dakika Ekonomi
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