KONUŞA KONUŞA YAPILAN AMELİYATTA, KALIN BAĞIRSAĞIN 60 SANTİMLİK KANSERLİ BÖLÜMÜ ÇIKARILDI - Son Dakika
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KONUŞA KONUŞA YAPILAN AMELİYATTA, KALIN BAĞIRSAĞIN 60 SANTİMLİK KANSERLİ BÖLÜMÜ ÇIKARILDI

18.10.2022 11:34

ANTALYA'da rektum kanseri Faruk Bostan'ın (56) kalın bağırsağının 60 santimlik bölümü, genel anestezi verilmeden, hastayla konuşa konuşa yapılan ameliyatla çıkarıldı.

ANTALYA'da rektum kanseri Faruk Bostan'ın (56) kalın bağırsağının 60 santimlik bölümü, genel anestezi verilmeden, hastayla konuşa konuşa yapılan ameliyatla çıkarıldı. 23 yıldır kalp hastası olması ve kalp pili taşıması nedeniyle spinal anestezi yöntemiyle ameliyat edilen Bostan, 4 günün sonunda normal hayatına döndü. Genel Cerrah Doç. Dr. Tuğrul Çakır, Spinal anestezi ile kalbi yormadan bir cerrahi gerçekleştirmemiz gerekiyordu. Kolay bir ameliyat olmadı dedi.

Antalya'da rektum kanseri Faruk Bostan'ın, kalın bağırsağının 60 santimlik bölümü, genel anestezi verilmeden, hastayla konuşa konuşa gerçekleştirilen ameliyatla çıkarıldı. 23 yıldır kalp hastası olması ve kalp pili taşıması nedeniyle spinal anestezi yöntemiyle ameliyat edilen Faruk Bostan, 4 günün sonunda normal yaşantısına döndü. Genel Cerrah Doç. Dr. Tuğrul Çakır, Spinal anestezi yönteminde bir yandan hastayı rahatlatıp diğer yandan normalde 4-5 saat süren ameliyatın kısa sürede tamamlandığını anlatarak, şu ifadeleri kullandı

Hastamızın kardiyak riski olması önceliğimizdi. Bu tip ameliyatlarda öngörülen bir zaman vardır. Bu ameliyatların 5 ya da 6 saatte bitirilmesi gerekir. Daha önce yaptığımız batın operasyonlarında da bu yöntemi kullanmıştık. Bu tip ameliyatlarda cerrah hem hasta uyanık olduğu için onun sorularına cevap vermek hem de ameliyatı yapmak durumunda. Tabii bunun için sadece cerrahın değil tüm ameliyathane ekibinin multidisipliner bir çalışma yapması gerekiyor. Çünkü kaybedilen her dakika çok değerlidir.

'ÇOK TERCİH EDİLEN BİR YÖNTEM DEĞİL'

Genellikle cerrahların uyanık bir hastaya operasyon yapmayı tercih etmediklerini belirten Çakır, Spinal anestezi ile kalbi yormadan bir cerrahi gerçekleştirmemiz gerekiyordu. Makattan başlayarak kalın bağırsağın 60 santimlik bölümü çıkarıldı, kolay bir ameliyat olmadı. Bu yöntem kasık fıtığı, kıl dönmesi gibi basit operasyonlarda kullanılan bir tekniktir. Büyük batın cerrahilerinde, özellikle damarı tutmuş tümör ameliyatlarında yani biraz daha riskli ameliyatlarda cerrahların tercihi genel anestezidir. Hasta, ameliyattan sonra normal yaşamına döndü. Artık her türlü gıdayı alabiliyor. Tuvalet ihtiyacını giderebiliyor. Gayet iyi durumda. Bundan sonra da takibimizde olacak diye konuştu.

'BAŞINDAN SONUNA KADAR AMELİYATIMI HATIRLIYORUM'

Denizli'de özel sektörde idareci olarak çalıştığını aktaran Faruk Bostan, 23 yıldır kalp hastası olduğunu kaydederek, Hem kalp ritmim bozuk hem da kalp pilim var. Bu nedenle genel anestezi riskli olacaktı. Sağ olsun Tuğrul hocamıza ulaştık ve ameliyatımı spinal anestezi ile gerçekleştirdi. Uyanık olduğum ameliyat boyunca Doç. Dr. Tuğrul Çakır ile sohbet ettik. Ameliyatı başından sonuna hatırlıyorum. Ameliyat sırasında hocam hep bilgiler verdi. Ne yaptığını anlattı, ben dinledim dedi.

Kendini çok iyi hissettiğini kaydeden Bostan, eşi ile geldiği Antalya'dan Denizli'ye aracını kullanarak gideceğini sözlerine ekledi. 220 kilometre yol yapacağını aktaran Bostan, Bunun için Tuğrul hocam izin verdi. Yani o kadar iyiyim ifadesini kullandı.

'AMELİYATTA ACI DUYAR MI DİYE ENDİŞELENDİM'

Faruk Bostan'ın eşi emekli hemşire Nazlı Bostan (52) ise ameliyattan önce bazı tereddütleri olduğunu dile getirerek, şunları dedi

Acaba ağrı, acı hisseder mi diye tereddüdüm olmuştu. Batın cerrahilerde ameliyat süresinin uzun oluyor. Tabi spinal anesteziyle bu ameliyatın daha kısa sürede yapılması gerekiyordu. Hocamızın elinin pratikliğiyle bu ameliyat 1,5 saatte bitti. Yoksa bu kadar sürede bitecek bir ameliyat değildi. Çok güzel bir ameliyat oldu. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Eline ve emeğine sağlık.

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Kaynak: DHA

Faruk Bostan, Ameliyat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KONUŞA KONUŞA YAPILAN AMELİYATTA, KALIN BAĞIRSAĞIN 60 SANTİMLİK KANSERLİ BÖLÜMÜ ÇIKARILDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: KONUŞA KONUŞA YAPILAN AMELİYATTA, KALIN BAĞIRSAĞIN 60 SANTİMLİK KANSERLİ BÖLÜMÜ ÇIKARILDI - Son Dakika
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