Konuşamayan çocukları için papaza gidip 8 bin lira vermişler: Dana, eşek dili yedirin - Son Dakika
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Konuşamayan çocukları için papaza gidip 8 bin lira vermişler: Dana, eşek dili yedirin

26.06.2022 16:14

Kocaeli'de yaşayan ve hiç konuşmayan 4 yaşındaki çocuğun ailesi, çocuklarını iyileştirmek için birçok yöntem denedi. En son İstanbul'da bir papaza 8 bin lira veren aile "Bu çocuğa dana, eşek dili yedirin" tavsiyesini de yerine getirdi. Çocuklarının düzelmemesi üzerine en son doktora başvuran aile, "Doğru yanlış birçok yola başvurduk. Psikiyatriye götürdük. Atipik otizm teşhisi konuldu, konuşamıyordu. İlk 4 ay içinde çocuğumuzun konuşmasına vesile oldular" açıklamasını yaptı.

Kocaeli'de yaşayan 4 yaşındaki Ali Sarp Aydın, konuşma çağına geldiğinde ailesi hiçbir şekilde kendileri ile temas kurmadığını ve kelime çıktılarının olmadığını fark etti. Bir şeylerin ters gittiğini anlayan aile, önce çevresindekilerin fikirleri ile farklı hocaları gezdi. Yine çareyi bulamayan aile, 'Bu çocukta papaz büyüsü var. Papaz bulmanız gerekiyor' tavsiyesi üzerine papaz aramaya başladı.

PAPAZA 8 BİN TL VERDİLER

İstanbul'da papaz ile temasa geçen aile 8 bin lira vererek papaz ile görüşme yaptı. "Bu çocuğa dana, eşek dili yedirin" tavsiyelerini de dinleyen aile, o yöntemi de uyguladı. Ancak yine bir fayda göremeyen aile son olarak psikiyatriye gitmeye karar verdi. Yapılan kontrollerde Ali Sarp Aydın'a atipik otizm teşhisi konuldu.

"ATİPİK OTİZM TEŞHİSİ KONULDU"

Sonrasındaki süreci anlatan baba Alparslan Aydın, "Ali'nin biz farklı bir durumunun olduğunu vermiş olduğumuz komutları almadığında fark ettik. Bir komut verdiğimizde, ismini söylediğimizde bize bakmıyordu. Oyuncakları olduğu yerde çevirirken, hep tekrar etmesinden anladık. Psikiyatriye götürdük. Atipik otizm teşhisi konuldu, konuşamıyordu. Özel bir kuruma başvurduk. 6 aylık eğitim aldı, oradaki eğitimde ufak bir ilerleme vardı. Kurum kapanınca başka bir kuruma gittik. İlk 4 ay içinde çocuğumuzun konuşmasına vesile oldular" dedi.

"ÜMİTSİZLİĞE KAPILMAMAK GEREKLİ"

Çocuklarının hiç konuşamadığını belirten baba Alparslan Aydın, "Bir şey istediği zaman benim elimi tutuyordu, istediği şeyin yanına götürüyordu. 2.5-3 sene bekledik, 'anne, baba' desin diye ama onu bile söylemiyordu. İnsanın gerçekten bu durumda evladının konuşamadığını, ifade edemediğini görmesi çok kötü bir durum. Ümitsizliğe kapılmamak gerekli. O durum tarif edilemez, eşimin ağladığı günleri biliyorum. Kendi akranları konuşurken onun konuşamaması, kendine zarar vermesi gerçekten bizim için zor zordu. Şükürler olsun şu anda çok iyi konuşuyor. Sinirlilik hali geçti" diye konuştu.

"DOĞRU, YANLIŞ BÜTÜN YOLLARA BAŞVURDUK"

Evlatlarının konuşması için saçma gelecek şeylere başvurduklarını anlatan baba Aydın, "İstanbul'da papaza kadar gittik. Birisi, 'Papaz büyüsü olabilir' dedi. Biz de, 'Nerede bu papaz dedik' ve İstanbul'a gittik. O zamanın parası 8 bin lira verdik. Papaz bize şu dili, bu dili, eşek, dana dili yedirin' dedi. Doğru, yanlış bütün yollara başvurduk" ifadelerini kullandı.

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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 25 Haziran 2022 ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 25 Haziran 2022 8 gündür kayıp olarak aranıyordu! Ali Kemal, ormanda ölü olarak bulundu 8 gündür kayıp olarak aranıyordu! Ali Kemal, ormanda ölü olarak bulundu
Kaynak: İHA

İstanbul, Kocaeli, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konuşamayan çocukları için papaza gidip 8 bin lira vermişler: Dana, eşek dili yedirin - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konuşamayan çocukları için papaza gidip 8 bin lira vermişler: Dana, eşek dili yedirin - Son Dakika
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