Son Dakika Haberleri: Konuşarak beyin ameliyatı oldu
Son Dakika Güncel Haber

Konuşarak beyin ameliyatı oldu

1 saat önce

Yalova'da beyin kanaması teşhisi konulan 69 yaşındaki Naciye Y., Türkiye'de örneğine çok nadir rastlanan konuşarak beyin ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Konuşarak beyin ameliyatı oldu, System.String[]
Yalova'da beyin kanaması teşhisi konulan 69 yaşındaki Naciye Y., Türkiye'de örneğine çok nadir rastlanan konuşarak beyin ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Selülit şikayeti ile Özel Atakent Hastanesi Ortopedi Polikliniği'ne başvuran Naciye Y., hastanın sağ kolunda ve bacağında dört gündür devam ettiğini söyledi. Beyin ve Sinir Cerrahisi bölümüne sevk edilen Naciye Y., yapılan tetkiklerinde beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Acilen ameliyata alınan Naciye Y.'ye Türkiye'den örneğine çok nadir rastlanan bir sistem uygulandı. Hastaya yaşı gereği genel anestezi uygulanmazken, lokal anestezi altında bilinci açık şekilde konuşarak ameliyat oldu. Cerrahi sonrasında kısmi felci düzelen hasta iki gün içinde yürümeye başladı.

Kısa sürede sağlığına kavuşan Naciye Y., emeği geçen herkese teşekkür etti. - YALOVA
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:06 Kaynak: İHA
atakent, selülit, türkiye, yalova, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bülent Arınç'tan 23 Haziran yorumu: Demokraside seçimle gelinir, seçimle gidilir Erdoğan imzaladı, Türkiye Maarif Vakfına 541 milyon lira kaynak aktarılacak Solunum şikayetiyle doktora gitti! Karnından çıkan, doktorları bile hayrete düşürdü 400 liralık yalancı safranı boyayıp 40 bin liraya satıyorlar

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 11:17:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konuşarak beyin ameliyatı oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]