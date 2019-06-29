Konuşma bahanesiyle aldığı telefonu çalıp kaçtı
4 dakika önce
Konuşma bahanesiyle aldığı telefonu çalıp kaçtıGAZİANTEP - Gaziantep'te bir şahıs, görüşme yapacağı bahanesiyle arkadaşından aldığı cep telefonunu çalıp kayıplara karıştı.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 10:19 Kaynak: İHA
Konuşma bahanesiyle aldığı telefonu çalıp kaçtı
GAZİANTEP - Gaziantep
'te bir şahıs, görüşme yapacağı bahanesiyle arkadaşından aldığı cep telefonunu çalıp kayıplara karıştı.
Edinilen bilgiye göre olay Gaziantep'in Bey Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre bir internet kafede oturan iki arkadaştan biri görüşme yapacağını söyleyerek diğerinin telefonunu istedi. Telefonu alan şahıs internet kafeden çıktıktan sonra kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Arkadaşı olduğu iddia edilen şahsa güvenerek telefonunu veren genç ise hayatının şokunu yaşadı.
Öte yandan hırsızlık anı internet kafenin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
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