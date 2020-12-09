Konuşma engelli gencin azmi, KISGEB desteğiyle 25 kişiye ekmek kapısı oldu - Son Dakika

Konuşma engelli gencin azmi, KISGEB desteğiyle 25 kişiye ekmek kapısı oldu

09.12.2020 10:08

Konuşma engelli gencin azmi, KISGEB desteğiyle 25 kişiye ekmek kapısı oldu Konuşma güçlüğü çektiği için eğitim hayatına devam edemeyen genç, KOSGEB'in desteğiyle kendi tekstil atölyesini kurdu Pandemi döneminde 25 kişiye istihdam sağlayan 19 yaşındaki genç, ürettiği maskeleri Avrupa...

Konuşma engelli gencin azmi, KISGEB desteğiyle 25 kişiye ekmek kapısı oldu

Konuşma güçlüğü çektiği için eğitim hayatına devam edemeyen genç, KOSGEB'in desteğiyle kendi tekstil atölyesini kurdu

Pandemi döneminde 25 kişiye istihdam sağlayan 19 yaşındaki genç, ürettiği maskeleri Avrupa ülkelerine gönderiyor

ANTALYA - Antalya'da doğuştan yarık damak hastalığı nedeniyle yüzde 49 engeli bulunan 19 yaşındaki genç ailesi ve KOSGEB'in desteğiyle bir tekstil atölyesi kurdu. Pandemi döneminde 25 kişiye istihdam sağlayan genç, ürettiği maskeleri Avrupa ülkelerine satıyor.

Kepez ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Mücahit Çetiner, doğuştan yarık damak rahatsızlığı ile dünyaya geldi. Tüm tedavilere rağmen hastalığı tam iyileşmeyen Çetiner, güçlükle de olsa konuşma yeteneğini kazandı. Konuşma engelli bulunan Çetiner, çocukluk ve öğrenim hayatın büyük zorluklar yaşadı. Eğitim hayatına devam etmeyen Mücahit Çetiner, 15 yaşından itibaren tekstil atölyelerinde çalışmaya başladı. Bu alana yetenekli olan Çetiner, 3 yıl gibi kısa sürede kendi işletmesini açmaya karar verdi. Bu düşüncesini ailesine açan Çetiner, olumlu cevap aldı. Genç girişimci ailesinin ve KOSGEB'in desteğiyle mahallesinde 2 katlı 600 metrekarelik bir alana tekstil atölyesini kurdu. 6 işçi ile işe başlayan Çetiner, bu sayısı kısa sürede içinde 25'e çıkardı. 10 ay önce 170 bin TL'ye malettiği atölyesinde, eşofman, tişört ve iş yeri tulumları üreten Çetiner, pandemiyle birlikte maske ve sağlık ürünlerine yöneldi. Çetiner, ürettiği maskeleri Almanya,İngiltere,Fransa ve Hollanda gibi Avrupa ülkelerine ihraç ediyor. Mücahit Çetiner'in en büyük hedefi ise iş yerini büyütüp daha çok kişiye istihdam sağlamak.

19 yaşındaki Mücahit Çetiner, 3 yıl farklı tekstil atölyelerinde çalıştıktan sonra bir yıl önce kendi iş yerini kurma fikrini ailesine açtığını söyledi. Ailesinin ve KOSGEB'ten aldığı genç girişimci destekleri ile yaklaşık 10 ay önce kendi atölyesini açtığını söyleyen Çetiner, " Şuanda işime devam ediyorum. İlk başlarda 10 kişi ile başladım şuan 25 işçiye çıktım. Kapasitemiz 6 kişi şimdi ise neredeyse yarı yarıya çalışıyorum. İŞKUR'a da iki kişi istihdam edebilmek için başvuru yaptım."dedi.

"3 ülkeye ihraç"

Erkeklerinde işletmesinde çalıştığını dile getiren Çetiner, " Eşofman takımları, iş tulumları, doktor önlükleri, tişört gibi ürünleri üretiyoruz. Ama pandemiyle birlikte maske ve tulum alanına yöneldik. Şuan maske üretiyoruz. Almanya, İngiltere, Fransa ve Hollanda'ya maske gönderiyoruz." diye konuştu.

"Çocukluğumdan beri zorlandım"

Mahallesinde açtığı işletmeyle istihdama katkı sağladığını için mutlu olduğunu dile getiren Mücahit Çetiner, " İhracatımı arttırmak istiyorum. Burayı ben 160 bin TL ile kurdum. KOSGEB'ten ekipman ve performans desteği aldım. Şuan kazancım yetiyor. Ama hayalim işletmemi daha da büyütmek istiyorum. Doğuştan yarık damak hastasıyım. Yüzde 49 engelim var. Çocukluktan beri ben, bu durum zorladı. Ama geldiğim noktada çok mutluyum." ifadelerine yer verdi.

"Kardeşim güzel bir örnek"

Kardeşinden desteğini esirgemeyen ağabey Zeynel Çetiner, " Kardeşim bizden farklı bir girişimci oldu. Girişken, 12 yaşından beri bir iş yeri açmak istiyordu. Projesini bize anlattı. Ailecek destek olduk. Devletimiz destek oldu. Güzel bir ortamımız var. Tüm engellilere imkan verilmeli ve hayata katılmalıdır. Evde mahkum olan engelli bireylerimizi var. Onlar engelli değil o bakışı değiştirmek lazım. Kardeşimle gurur duyuyorum."dedi.

"Ekmek götürüyoruz"

Atölyede çalışan Nurcan Çağdaş, " Bu pandemi döneminde bize güzel bir iş kapısı oldu. Her yer kapanmıştı. Tam zamanında bu iş yerini açtı. İşsiz kalan çoğu kişi onun sayesinde evine ekmek götürüyor. Engelli bir kişinin neler yapabileceğini Engelliler dahil bir çok kişiye güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Konuşma engelli gencin azmi, KISGEB desteğiyle 25 kişiye ekmek kapısı oldu
Konuşma engelli gencin azmi, KISGEB desteğiyle 25 kişiye ekmek kapısı oldu
Konuşma engelli gencin azmi, KISGEB desteğiyle 25 kişiye ekmek kapısı oldu
Konuşma engelli gencin azmi, KISGEB desteğiyle 25 kişiye ekmek kapısı oldu
Konuşma engelli gencin azmi, KISGEB desteğiyle 25 kişiye ekmek kapısı oldu
Konuşma engelli gencin azmi, KISGEB desteğiyle 25 kişiye ekmek kapısı oldu
Konuşma engelli gencin azmi, KISGEB desteğiyle 25 kişiye ekmek kapısı oldu
Konuşma engelli gencin azmi, KISGEB desteğiyle 25 kişiye ekmek kapısı oldu
Konuşma engelli gencin azmi, KISGEB desteğiyle 25 kişiye ekmek kapısı oldu
Konuşma engelli gencin azmi, KISGEB desteğiyle 25 kişiye ekmek kapısı oldu
Konuşma engelli gencin azmi, KISGEB desteğiyle 25 kişiye ekmek kapısı oldu
Konuşma engelli gencin azmi, KISGEB desteğiyle 25 kişiye ekmek kapısı oldu
Konuşma engelli gencin azmi, KISGEB desteğiyle 25 kişiye ekmek kapısı oldu
Konuşma engelli gencin azmi, KISGEB desteğiyle 25 kişiye ekmek kapısı oldu

İstihdam, Antalya, Engelli, Kepez, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Konuşma engelli gencin azmi, KISGEB desteğiyle 25 kişiye ekmek kapısı oldu - Son Dakika


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