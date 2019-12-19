Konuşma ve işitme engelli taraftar, küfürden ceza yedi! - Son Dakika
Son Dakika Spor Konuşma ve işitme engelli taraftar, küfürden ceza yedi! - Son Dakika Spor

Konuşma ve işitme engelli taraftar, küfürden ceza yedi!

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Yeni Malatyaspor - Sivasspor maçında Sivasspor taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle misafir tribünlerine ceza verdi.

Konuşma ve işitme engelli taraftar, küfürden ceza yedi!, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Yeni Malatyaspor - Sivasspor maçında Sivasspor taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle misafir tribünlerine ceza verdi. Karşılaşmayı oğlu Cihan Biçer ile izleyen işitme engelli İlhan Biçer de bu blokta bulunan diğer taraftarlar gibi


cezalı duruma düştü...


İlhan Biçer, oğlu Cihan aracılığıyla yaptığı açıklamada, Sivasspor'un maçlarını uzun yıllardan beri takip ettiğini belirterek TFF'nin kendisine uyguladığı cezaya anlam veremediğini söyledi. Sivasspor'un her deplasman maçına gittiğini ifade eden Biçer, "Federasyonun yaptığı büyük bir yanlış ve ayıp. Ben zaten küfür edemem. Federasyonun bu hatayı düzeltmesini bekliyoruz" dedi.


Biçer, Federasyonun yaptığı hatadan dolayı takımının Gençlerbirliği ile oynayacağı maça gidemeyecek olmanın üzüntüsünü yaşadığını da ifade etti.


3 YIL ÖNCE YİNE AYNISINI YAŞADI...


İlhan Biçer, yaklaşık 3 yıl önce de aynı cezaya maruz kalmış, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın TFF ile yaptığı görüşmeler sonucu TFF 1'inci Lig'de Sivasspor ile Boluspor arasında oynanan karşılaşmayı protokol tribününden izlemişti.


Türkiye Futbol Federasyonu, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:12 
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