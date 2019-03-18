Son Dakika Haberleri: Konuşma ve İşitme Engelli, Tarlada Ölü Bulundu

Konuşma ve İşitme Engelli, Tarlada Ölü Bulundu

25 dakika önce

MANİSA'nın Yunusemre ilçesindeki tarlada, konuşma ve işitme engelli Mehmet Akcora'nın (55) cansız bedeni bulundu.

Konuşma ve İşitme Engelli, Tarlada Ölü Bulundu, System.String[]
MANİSA'nın Yunusemre ilçesindeki tarlada, konuşma ve işitme engelli Mehmet Akcora'nın (55) cansız bedeni bulundu. Vücudunda darp ya da yara izine rastlanılmayan Akcora'nın cesedi, otopsi için Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. 

Yunusemre ilçesinin kırsal Örencik yaşayan, konuşma ve işitme engelli Mehmet Akcora, dün evdekilere kahveye gideceğini söyleyerek, dışarı çıktı. Eve dönmeyen Akcora'yı merak eden yakınları, jandarma karakoluna gidip, kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu bu sabah boş tarlada, Akcora'nın cansız bedeni bulundu. Vücudunda darp ya da yara izine rastlanılmayan Mehmet Akcora'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

- Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:19 Kaynak: DHA

Yunusemre, Manisa, Güncel
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