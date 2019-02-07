Son Dakika Haberleri: Konuşma ve Yürüme Engelli 19 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Konuşma ve Yürüme Engelli 19 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

36 dakika önce

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaşayan, konuşma ve yürüme engelli olan 19 yaşındaki Ömer Faruk Becit, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Konuşma ve Yürüme Engelli 19 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti, System.String[]
Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaşayan, konuşma ve yürüme engelli olan 19 yaşındaki Ömer Faruk Becit, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Becit gözyaşları içinde kılınan cenaze namazı sonrasında son yolcuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgilere göre, Hendek ilçesi Kargalıhanbaba Mahallesinde ikamet eden konuşma ve yürüme engelli 19 yaşındaki Ömer Faruk Becit, geçilen günlerde durumu kötüleşince Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Ömer Faruk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam savaşını kaybetti. Yaşam savaşını kaybeden 19 yaşındaki Ömer Faruk Becit'in cenazesi, Hendek Merkez Büyük Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Hendek Harmantepe Aile Kabristanlığına defnedilirken, çocuklarını kaybeden Becit ailesi taziyeleri kabul etti. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:06 Kaynak: İHA

Sakarya, Yaşam
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