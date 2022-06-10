Konuşma yaptığı sırada tek boyuma tepki gösterilen avukat salonu terk etti! - Son Dakika
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Konuşma yaptığı sırada tek boyuma tepki gösterilen avukat salonu terk etti!

10.06.2022 16:03
Konuşma yaptığı sırada tek boyuma tepki gösterilen avukat salonu terk etti!

Şanlıurfa'da gerçekleşen çocuk yaşta evliliklerin önüne geçilme panelinde konuşmacı olan avukat Cemile Didem Karaboğa'nın etek boyuna tepki gösterildi. Tepkiler üzerine Karaboğa konuşmasını yarıda keserek salondan ayrıldı.

Şanlıurfa Valiliği tarafından "Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evliliklerle Mücadele Eğitimleri Programı" düzenlendi. Panele, katılımcı kadın avukatın etek boyu nedeniyle maruz kaldığı tepki damga vurdu.

"SEN MASANIN ARKASINDA ANLAT"

Avukat Cemile Didem Karaboğa konuşmasını yaptığı sırada, bazı dinleyiciler tarafından etek boyunun kısa olduğu ve küçük yaştaki kız çocuklarının cinselliğiyle ilgili açıklamaları nedeniyle tepki gösterildi. Bir dinleyici Karaboğa'ya "Sen masanın arkasında anlat, biz din adamıyız" dedi.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Bunun üzerine Karaboğa konuşmasını yarıda keserek salondan ayrıldı. Sözlü saldırıya uğrayan Cemile Didem Karaboğa, sosyal medya hesabından, "Bugün baro adına gittiğim bir eğitimde katılımcılardan birisi eteğimin boyu nedeniyle 'Masanın arkasında anlatın, biz din görevlisiyiz' dedi. Söyleyeceklerim bu kadar" paylaşımı yaptı.

ŞANLIURFA BAROSU'NDAN KINAMA

Olay Şanlıurfa Barosu tarafından yapılan açıklamayla kınandı. Yapılan açıklamada "İnsanların yaşam tarzına ve kıyafetine açıkça müdahale anlamı taşıyan bu saldırıyı kınıyor, bu zihniyete karşı meslektaşımızın yanında olduğumuzu kamuoyuna bildiriyoruz" denildi.

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