Son Dakika Haberleri: Konuşmada Vodafone, mesajda TTMobil, yatırımda Turkcell zirvede
Son Dakika Ekonomi Konuşmada Vodafone, mesajda TTMobil, yatırımda Turkcell zirvede

Konuşmada Vodafone, mesajda TTMobil, yatırımda Turkcell zirvede

1 saat önce

2019'un ikinci çeyreğinde en çok konuşturan GSM operatörü Vodafone, kullanıcılarına en fazla SMS hizmeti veren TTMObil, ilgili dönemde en fazla yatırım yapan ise Turkcell oldu.

Konuşmada Vodafone, mesajda TTMobil, yatırımda Turkcell zirvede, System.String[]

2019'un ikinci çeyreğinde en çok konuşturan GSM operatörü Vodafone, kullanıcılarına en fazla SMS hizmeti veren TTMObil, ilgili dönemde en fazla yatırım yapan ise Turkcell oldu.

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 11:51 
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