Konuşmada Vodafone, mesajda TTMobil, yatırımda Turkcell zirvede
1 saat önce
2019'un ikinci çeyreğinde en çok konuşturan GSM operatörü Vodafone, kullanıcılarına en fazla SMS hizmeti veren TTMObil, ilgili dönemde en fazla yatırım yapan ise Turkcell oldu.
2019'un ikinci çeyreğinde en çok konuşturan GSM operatörü Vodafone, kullanıcılarına en fazla SMS hizmeti veren TTMObil, ilgili dönemde en fazla yatırım yapan ise Turkcell oldu.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 11:51
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