Konuşmak için çağırdığı husumetlisini sokak ortasında öldürdü (2) - Son Dakika

İHBAR ETTİĞİNİ DÜŞÜNDÜĞÜ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

İzmir'in Konak ilçesinde Savaş Akova'nın (28) husumetlisi M.K. tarafından öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Kentte asayişin sağlanması ve suçun önlenmesi amacıyla geçen günlerde İzmir polisinin iş yerine düzenlediği operasyonda ruhsatsız tabanca ele geçirilen M.K.'nin kendisini Akova'nın ihbar ettiğini düşündüğü, bu nedenle tartıştıkları iddia edildi.

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDIKonuyu konuşmak için bugün tekrar bir araya geldiklerinde yaşanan tartışma üzerine M.K.'nin cinayeti işlediği ileri sürüldü. M.K.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Öte yandan polis ekipleri, Akova ile görüşmeye geldiğinde M.K.'nin yanında oldukları belirlenen 2 kişiyi de gözaltına aldı.Davut CAN/ İZMİR,