Konuşmak için çağrıldı, pompalı tüfekle öldürüldü - Son Dakika
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Konuşmak için çağrıldı, pompalı tüfekle öldürüldü

27.01.2023 13:04

Konuşmak için çağrıldı, pompalı tüfekle öldürüldü 25 yaşındaki genç husumetlileri tarafından öldürüldü Gaziantep'te husumetlileri tarafından konuşmak için çağrılan 25 yaşındaki Mehmet Bulut, pompalı tüfekle öldürüldü.

Konuşmak için çağrıldı, pompalı tüfekle öldürüldü

25 yaşındaki genç husumetlileri tarafından öldürüldü

GAZİANTEP - Gaziantep'te husumetlileri tarafından konuşmak için çağrılan 25 yaşındaki Mehmet Bulut, pompalı tüfekle öldürüldü.

Olay, gece saat 03.00 sıralarında Şahinbey ilçesi Düztepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 25 yaşındaki evli ve bir çocuk babası Mehmet Bulut, alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan şahıslar tarafından konuşmak için çağrıldı. Kendisini çağıran şahısların yanına giden Mehmet Bulut, yaşanan tartışmanın ardından husumetlileri tarafından pompalı tüfekle vuruldu.

Kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı

Vücuduna isabet eden pompalı tüfek saçmalarıyla ağır yaralanan Mehmet Bulut, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla yakınlardaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Talihsiz genç, özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Bulut'un cenazesinin, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak olan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edileceği öğrenildi.

Katil zanlılarını yakalamak için çalışma başlatıldı

Yaşanan olayın ardından kaçan katil zanlılarını yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Mehmet Bulut, Gaziantep, Şahinbey, Düztepe, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konuşmak için çağrıldı, pompalı tüfekle öldürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konuşmak için çağrıldı, pompalı tüfekle öldürüldü - Son Dakika
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