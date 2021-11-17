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Konuşmak üzere parkta buluştuğu eski sevgilisini silahla vuran kadın: Adımı ağzına alırken düzgün alsın - Son Dakika

Konuşmak üzere parkta buluştuğu eski sevgilisini silahla vuran kadın: Adımı ağzına alırken düzgün alsın

17.11.2021 19:06

Karaman'da 31 yaşındaki bir şahıs, konuşmak üzerine gittiği parkta eski sevgilisi tarafından sağ elinden ve bacağından tabancayla vuruldu. Gazetecilerin 'Neden vurdunuz' sorusuna cevap veren 27 yaşındaki kadın, "Kimsenin namusu ortada değil. Benim adımı ağzına alırken düzgün alsın" ifadelerini kullandı.

Zembilli Ali Efendi Mahallesi 714 Sokak'ta İsmail Ö. (31) isimli şahıs, akşam saatlerinde eski sevgilisi Cansu A. (27) ile konuşmak için parka geldi. Aracından indiği sırada Cansu A., tabancayla peş peşe ateş etti. Sağ eline 1, bacağına da 2 mermi isabet ederek İsmail Ö. kanlar içinde kaldı. Cansu A. ise aracına binip olay yerinden uzaklaştı.

Konuşmak üzere parkta buluştuğu eski sevgilisini vuran kadın: Adımı ağzına alırken düzgün alsın

ARACINA ATLAYIP YARDIM İSTEMEYE GİTTİ

Aracına binip yaralı olarak Ahmet Yesevi Caddesi'ne gelen İsmail Ö., burada 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İsmail Ö. adrese gelen ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İsmail Ö.'nün tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Konuşmak üzere parkta buluştuğu eski sevgilisini vuran kadın: Adımı ağzına alırken düzgün alsın

"ADIMI AĞZINA ALIRKEN DÜZGÜN ALSIN"

Olayın ardından kaçan Cansu A., polis tarafından bugün yakalandı. Emniyette susma hakkını kullanan ve adliyeye sevk edilen Cansu A. gazetecilerin 'Neden vurdunuz' sorusuna Cansu A. "Kimsenin namusu ortada değil. Benim adımı ağzına alırken düzgün alsın" cevabını verdi.

Konuşmak üzere parkta buluştuğu eski sevgilisini silahla vuran kadın: Adımı ağzına alırken düzgün alsın
Konuşmak üzere parkta buluştuğu eski sevgilisini silahla vuran kadın: Adımı ağzına alırken düzgün alsın

Karaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Konuşmak üzere parkta buluştuğu eski sevgilisini silahla vuran kadın: Adımı ağzına alırken düzgün alsın - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konuşmak üzere parkta buluştuğu eski sevgilisini silahla vuran kadın: Adımı ağzına alırken düzgün alsın - Son Dakika
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