Konuşması için Nazi lideri Goebbels'ten esinlenen Brezilya Kültür Bakanı Alvim görevden alındı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Konuşması için Nazi lideri Goebbels'ten esinlenen Brezilya Kültür Bakanı Alvim görevden alındı - Son Dakika Dünya

Konuşması için Nazi lideri Goebbels'ten esinlenen Brezilya Kültür Bakanı Alvim görevden alındı

6 saat önce

Brezilya Kültür Bakanı Roberto Alvim'in, bir tanıtım videosunda yaptığı konuşma, Nazi Almanyası döneminde Halkı Aydınlatma ve Propaganda Bakanlığı yapan Joseph Goebbels'in bir konuşmasına benzemesi nedeniyle görevden alındı

Konuşması için Nazi lideri Goebbels'ten esinlenen Brezilya Kültür Bakanı Alvim görevden alındı, System.String[]

Nazi Almanyası döneminde Halkı Aydınlatma ve Propaganda Bakanlığı yapan Joseph Goebbels benzeri bir konuşmayla tepki çeken Brezilya Kültür Bakanı Roberto Alvim görevden alındı.


Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, görevden alınan Alvim'in "talihsiz" bir konuşma yaptığını açıkladı.

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Brezilya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 09:58 
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