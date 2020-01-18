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Konuşması için Nazi lideri Goebbels'ten esinlenen Brezilya Kültür Bakanı Alvim görevden alındı
6 saat önce
Brezilya Kültür Bakanı Roberto Alvim'in, bir tanıtım videosunda yaptığı konuşma, Nazi Almanyası döneminde Halkı Aydınlatma ve Propaganda Bakanlığı yapan Joseph Goebbels'in bir konuşmasına benzemesi nedeniyle görevden alındı
Nazi Almanyası döneminde Halkı Aydınlatma ve Propaganda Bakanlığı yapan Joseph Goebbels benzeri bir konuşmayla tepki çeken Brezilya Kültür Bakanı Roberto Alvim görevden alındı.
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, görevden alınan Alvim'in "talihsiz" bir konuşma yaptığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 09:58
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