Konuştuğu kişinin depremzede olduğunu öğrenince "Hocam biz dolandırıcıyız" diyerek uyardı - Son Dakika
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Konuştuğu kişinin depremzede olduğunu öğrenince "Hocam biz dolandırıcıyız" diyerek uyardı

19.02.2023 14:25
Konuştuğu kişinin depremzede olduğunu öğrenince "Hocam biz dolandırıcıyız" diyerek uyardı

Elazığ'da iddiaya göre sahte araç kiralama firması üzerinden dolandırıcılık yapan şahıs, araç kiralamak isteyenin depremzede olduğunu fark edince dolandırmaktan vazgeçip, uyardı.

Elazığ'da iddiaya göre sahte araç kiralama firması üzerinden dolandırıcılık yapan şahıs, araç kiralamak isteyenin depremzede olduğunu fark edince dolandırmaktan vazgeçip, uyardı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde 11 ilde binlerce insan hayatını kaybetti ve yaralandı. Yaşanan felaketin ardından özellikle Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'dan depremzedeler Elazığ'a akın etti. Elazığ'da iddiaya göre bir depremzede, araç kiralamak için internet sitesinden bulduğu bir araç kiralama firması ile telefonda görüşerek, mesajlaşmaya başladı. Dolandırıcı ile vatandaş arasındaki diyalog herkesi hayrete düşürdü. Konuştuğu kişinin depremzede olduğunu anlayan dolandırıcı mesajda, "Hocam biz dolandırıcıyız. Ben depremzede dolandıramam. Araç kiralama dolandırıcısı çok var. Dikkatli olun. Sahte sitelere paranızı kaptırmayın. Havale ve EFT ile sakın para atmayın. Allaha emanet olun" yazdı.

Dolandırıcı ayrıca güvenli sitelerin linklerini de depremzedeye göndererek, dikkatli olması konusunda uyardı. Sosyal medyada paylaşılan mesajlaşma fotoğrafları binlerce etkileşim aldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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Tragger, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konuştuğu kişinin depremzede olduğunu öğrenince 'Hocam biz dolandırıcıyız' diyerek uyardı - Son Dakika

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