KONUŞTUĞU SIRADA ELİNDEKİ TELEFONU ÇALINDI - Son Dakika
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KONUŞTUĞU SIRADA ELİNDEKİ TELEFONU ÇALINDI

19.04.2022 09:48

İZMİR'in Konak ilçesinde telefonla konuştuğu sırada G.A.'nın telefonunu çalan Nurullah G. (20) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İZMİR'in Konak ilçesinde telefonla konuştuğu sırada G.A.'nın telefonunu çalan Nurullah G. (20) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cep telefonunun çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay geçtiğimiz perşembe günü saat 09.25 sıralarında Güney Mahallesi 1140 Sokak üzerinde meydana geldi. G.A. isimli kadın, yürüyerek telefonla konuştuğu sırada arkasından sessizce gelen bir şüpheli, cep telefonunu alıp kaçtı. Bunun üzerine G.A., polise giderek suç duyurusunda bulundu. Kamera kayıtlarını inceleyen Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin Nurullah G. olduğunu belirledi. Ekipler olaydan kısa süre sonra şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Nurullah G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan hırsızlık olayı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde G.A. telefonla konuştuğu sırada Nurullah G.'nin arkasından gelip telefonu çaldığı görülüyor.

KONUŞTUĞU SIRADA ELİNDEKİ TELEFONU ÇALINDI

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Hisarcık, Konak, G-20, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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