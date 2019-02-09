Son Dakika Haberleri: Konuştuğu Telefon Yüzüne Patladı

Konuştuğu Telefon Yüzüne Patladı

1 saat önce

- Konuştuğu telefon yüzüne patladıJAKARTA - Endonezya'da bir kadın konuştuğu telefonun patlaması sonucu yüzünden yaralandı.

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- Konuştuğu telefon yüzüne patladı

JAKARTA - Endonezya'da bir kadın konuştuğu telefonun patlaması sonucu yüzünden yaralandı.
Endonezya'nın batısındaki Pekanbaru kentinde devlet dairesinde çalışan 27 yaşındaki bir kadın telefon görüşmesi yaparken, elindeki akıllı telefonunun patlaması sonucu yüzünden yaralandı. Kadın, patlamanın ardından "yardım edin" çığlıklarını atarak koştu ve ardından bayıldı. Bayılan kadın arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı.
Patlama nedeniyle çıkan yangın söndürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:08 Kaynak: İHA

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