"Konuştukça" gurur duyduğum bir iş - Son Dakika

"Konuştukça" gurur duyduğum bir iş

12.03.2021 11:56

? Kanal D'de hafta sonları ekrana gelen "Konuştukça" programıyla evlere konuk oluyorsunuz. Peki, Dr. Biran Ekici kimdir?

? Kanal D'de hafta sonları ekrana gelen "Konuştukça" programıyla evlere konuk oluyorsunuz. Peki, Dr. Biran Ekici kimdir?

Çukurova Tıp Fakültesi'ni bitirdim. Öğrencilik yıllarımda dahil olmak üzere bugüne kadar birçok ünlü ile birlikte müzik yaptım. Bu sırda Burdur'daki bir konserde eşimle tanıştım. 2007'de biricik kızım Melisa doğdu. 2005 yılında Sağlık Bakanlığı'nın açmış olduğu Medikal Estetik Programı'na katıldım. Bu programı başarılı bir şekilde bitirip o günden bugüne kadar İstanbul'da ve yurtdışında birçok estetik kliniğinde hekimlik yaptım. Bizim alanımız yenilikleri fazlasıyla sever. Kendinizi sürekli geliştirmek zorundasınızdır. Dünyadaki uluslararası birçok estetik ve sağlık kongresini ilgiyle takip ederim. Şu anda da Nişantaşı'nda ortağı olduğum bir estetik kliniğinde mesleki hayatıma devam etmekteyim.

? "Konuştukça"da hangi konulara değiniyorsunuz? İzleyicinin tepkileri nasıl?

Güzellik, sağlık, estetik, müzik, moda, azıcık magazin ile ilgili bol bol sohbetler ediyoruz. Özellikle kendi alanımla ilgili olarak bugüne kadar edindiğim tüm bilgi birikimimi ve deneyimlerimi mümkün oldukça aktarmaya çalışıyorum. Çok güzel geri dönüşler alıyorum. Bunlar bana pozitif enerji olarak dönüyor ve etrafımdakilere yansıtmaya çalışıyorum. Çok gurur verici bir şey yaptığınız işin beğenilmesi, sevilmesi. Yeri geldiğinde de çok duygulandırıcı.

Müzik hayatımın büyük bir kısmı

? Özlem Yıldız ile nasıl bir ikili oldunuz?

Özlem Yıldız ile bir araya geldiğimiz ilk günden beri enerjimiz uydu. Kendisi doğal, samimi ve içten biri. Daha önce birçok televizyon programına konuk olarak çıktım ama sunuculuk anlamında "Konuştukça" benim ilk göz ağrım. Özlem Yıldız'ın bu anlamda bana olan desteğini asla inkar edemem. Her fırsatta bana yardımcı olabilmek adına elinden geleni yapıyor. Umarım daha nice güzel projede yollarımız kesişir.

? Programda sizi perküsyon çalarken izledik. Müziğin hayatınızda yeri nedir?

Müzik, hayatımın büyük bir kısmı. Çok küçük yaşlardan beri müzik ile iç içeyim. Müzik yapmadığım zaman kendimi eksik ve mutsuz hissediyorum. İnsanların kendilerine göre terapi yöntemleri vardır. Müzikte benim en büyük terapi kaynağım. Bugüne kadar birçok ünlü isim ile çalışma şansı yakaladım. Müzik sayesinde çok güzel dostluklar edindim ve tecrübeler kazandım. Bu alanda da yeni projeler üretmeye, hatta müzikle medikal estetiğin bir arada olabileceği yeni metotlar üretmeye yönelik birçok proje üzerinde çalışmaya devam ediyorum. Sağlığım el verdiği müddetçe de müzik hep benimle olacak.

Sağlıklı yaşlanmak için bol su tüketmelisiniz

? Günümüzde sağlıklı yaşam kadar güzel yaşlanmak da çok konuşuluyor. Sağlıklı yaşlanmanın temel kuralları neler?

Sağlıklı ve güzel yaşlanma günümüzde tüm dünyada çok fazla önemsenen bir konu. Çünkü içinde yaşadığımız dönemde hepimizin algıları değişti. Bu değişen algılarla birlikte insanların beklentileri de değişti. Artık yaşlanma ile birlikte yüz bölgesi ağırlıklı olmak üzere vücuttaki tüm deformasyonların giderilmesi mümkün. İnsanlar da bu fırsatı değerlendirmeyi seviyor. Sağlıklı yaşlanmanın temel kuralları kişiden kişiye farklılık gösterdiği gibi temelde bol su tüketmek, sağlıklı beslenmek ve tabii ki bol bol egzersiz yapmaktan geçiyor. Eğer biraz da imkanlar dahilindeyse sinir, stresten uzak durup sevdiklerinizle ve doğa ile vakit geçirmek.

? Pandemi medikal estetik dünyasını nasıl etkiledi?

Tabii ki beklediğimizden çok daha fazla etkiledi. Özellikle yurt dışından sürekli gelen danışanlarımız kısıtlamalardan dolayı gelemiyor. Pandemi boyunca genellikle cilt kalitesini arttırıcı ve yüzü canlandırıcı, doğal işlemler uygulamaktayız. Ozon terapi, glutatyon ve C vitamini enjekte işlemlerine de bağışıklık sistemini destekliyoruz.

Konuştukça gurur duyduğum bir iş

Özlem Yıldız, Estetik, Kanal D, Müzik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin 'Konuştukça' gurur duyduğum bir iş - Son Dakika Magazin


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