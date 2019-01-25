Son Dakika Haberleri: Konut aidatları kira ile yarışıyor

Konut aidatları kira ile yarışıyor

2 saat önce

REIDIN araştırmasına göre İstanbul'da markalı konut projelerinde 100 metrekarelik daireler için ödenen ortalama aylık aidat bedeli 362 lira olurken, 23 liradan başlayan tutarlar 2 bin 100 liraya kadar çıkıyor.

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REIDIN araştırmasına göre İstanbul'da markalı konut projelerinde 100 metrekarelik daireler için ödenen ortalama aylık aidat bedeli 362 lira olurken, 23 liradan başlayan tutarlar 2 bin 100 liraya kadar çıkıyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:07 

İstanbul, Ekonomi
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