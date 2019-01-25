Konut aidatları kira ile yarışıyor
2 saat önce
REIDIN araştırmasına göre İstanbul'da markalı konut projelerinde 100 metrekarelik daireler için ödenen ortalama aylık aidat bedeli 362 lira olurken, 23 liradan başlayan tutarlar 2 bin 100 liraya kadar çıkıyor.
REIDIN araştırmasına göre İstanbul'da markalı konut projelerinde 100 metrekarelik daireler için ödenen ortalama aylık aidat bedeli 362 lira olurken, 23 liradan başlayan tutarlar 2 bin 100 liraya kadar çıkıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:07
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