Konut alacaklar ikinci ele yöneldi - Son Dakika

Konut alacaklar ikinci ele yöneldi

Bankaların sıfır konut alımlarında sunduğu düşük faiz oranlarına rağmen bu yıl ocak-ağustos döneminde geçen yıla göre sıfır konut satışları yüzde 11,2 yükselirken ikinci el konut satışlarındaki yüzde 63,3 artış dikkati çekti.

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Bankaların sıfır konut alımlarında sunduğu düşük faiz oranlarına rağmen bu yıl ocak-ağustos döneminde geçen yıla göre sıfır konut satışları yüzde 11,2 yükselirken ikinci el konut satışlarındaki yüzde 63,3 artış dikkati çekti.

Türkiye'de kamu bankaları öncülüğünde başlatılan avantajlı kredi imkanlarıyla konut satışlarında önemli artış yaşandı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen ay sıfır konut satışları 2019 Ağustos'a göre yüzde 28,3 artarak 52 bin 123 olurken ikinci el konut satışları da yüzde 69,2 artışla 118 bin 285'e yükseldi.

Bu yıl ocak-ağustos döneminde ise 317 bin 832'i sıfır, 706 bin 702'si ikinci el olmak üzere satılan konut sayıları yıllık bazda yüzde 42,6 artarak 1 milyonu aştı.

Bankaların sıfır konut alımlarında sunduğu avantajlı faiz oranlarına rağmen ocak-ağustos döneminde 2019'un aynı dönemine göre sıfır konut satışlarında yüzde 11,2 artış yaşanırken ikinci el konut satışlarındaki yüzde 63,3 artış dikkati çekti.

"Konut satışları bu seviyesini korur"

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED) Başkanı Hacı Ali Taylan, geçen aylarda başlatılan faiz indirimi sayesinde hem sıfır hem de ikinci el konut satışlarında ciddi artış yaşandığını söyledi.

Yüksek talebe bağlı olarak da konut fiyatlarında illere ve ilçelere göre yüzde 15-30 civarında artış görüldüğünü aktaran Taylan, faizlerin yükselmesiyle konut fiyatlarındaki artışın durduğunu ifade etti.

Taylan, sıfır ve ikinci el konutlardaki fiyat farkına değinerek, "Konut kredisi faizleri sıfır konutlarda nispeten daha avantajlı olmasına rağmen sıfır ve ikinci el konut fiyatlarında ciddi bir makas var. Dolayısıyla eski ve yeni konut arasındaki fiyat farkından dolayı vatandaşlar daha çok ikinci ele yöneldi. İkinci el konut satışları son dönemde yüzde 50'den fazla yükseldi." diye konuştu.

TCMB'nin politika faizini yükseltmesinin de konut kredisi faiz oranlarına yansıyacağına işaret eden Taylan, "Bu yıl konut satışları çok iyi gitti. Konut kredisi faizlerinin tekrar yükselmesi satışları düşürmez, satışlar bu seviyelerini koruyacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Bu ve geçen yılın ağustos ayıyla ocak-ağustos dönemine ilişkin konut satış sayıları şöyle:

İlk satış İkinci el satış Toplam satış
Ağustos 2019 40.634 69.904

 110.538

Ağustos 2020 52.123

 118.285

 170.408

Ocak-Ağustos 2019 285.719

 432.851

 718.570

Ocak-Ağustos 2020 317.832

 706.702 1.024.534

Ağustos, konut, Faiz, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 11:13 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Konut alacaklar ikinci ele yöneldi - Son Dakika Ekonomi

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