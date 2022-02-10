KONUT ALACAKLARA 'İLK 3 AY' ÖNERİSİ - Son Dakika

Konut fiyatlarındaki artışın devam edeceğini öngördüğünü söyleyen Medet Anli Holding Yönetim Kurulu Başkanı Medet Anli, 'Zamlar konutlara tamamen yansımadan ilk 3 aylık süreci konut alacaklar değerlendirebilir' dedi. Anli, 'akıllı evler' yapılarak enerji tasarrufunun da sağlanacağını ifade etti.

Medet Anli Holding Yönetim Kurulu Başkanı Medet Anli, şirket çalışanları için moral ve motivasyon yemeği düzenledi. Dün akşam gerçekleşen, acentaların, paydaşların ve çalışanların yer aldığı yemekte sanatçı Mazlum Çimen ve Manuş Baba da sahne aldı. Çalışanlar, sanatçılarla birlikte doyasıya eğlendi. Yeni projelerin de tanıtıldığı yemek öncesi açıklamalarda bulunan Anli, 'Küçük metrekareli, enerjiyi daha az kullanacak, A sınıfı, ince iç malzemelerle güzel daireler üretiyoruz. Zamlar konutlara tamamen yansımadan ilk 3 aylık süreci konut alacaklar değerlendirebilir' ifadelerini kullandı.

ARTIŞ YANSIMADAN KONUT ALANLAR KAZANACAK

Konut fiyatlarında yüzde 20-30 oranında artış yaşandığını hatırlatan Anlı, 'Bizler bu artışı henüz fiyatlara yansıtmadık. Bu artış yansımadan alan kişiler kazanacak. Diğer türlü kişilerin malı da değerleniyor. İnşaat sektörü sadece ülke insanına hitap etmediği için yurt dışında da yapılarımız değerini artıracak. Kaliteli ürünler, kaliteli inşaatlar ülkemizde yapılıyor. Bu 3 aylık süreç çok önemli. Zamlar tamamen konutlara yansımadı. Bizlere de tamamen yansımadığı için bizler uyguna mal edip, uyguna veriyoruz. İlk 3 aylık süreci konut alacaklar değerlendirebilir' ifadelerini kullandı.

YABANCILARDAN YOĞUN İLGİ

Dünyanın her yerinden yabancıların konutlara ilgisinin oldukça yoğun olduğunu belirten Anli, 'Ülkemizin güzelliği, yapılan inşaatların kalitesi buna etken. Orta Doğu, Ukrayna, Azerbaycan, Balkan ülkelerinden talep yoğun' dedi.

AKILLI KONUTLA İNŞAA EDİYORUZ

Pandeminin ardından yaşanılan yerlerde önlem aldıklarını ifade eden Anli, 'Zamanımızın 8-9 saatini evlerde geçiriyorduk ama bu süre daha da uzadı. Konutlarımızı buna göre dizayn ediyoruz. Akıllı konutlar yapıyoruz. Eskiden eşiyle bir işte çalışan insan evinde 3 saat ısınıyordu. Şimdi ise birinden biri evde muhakkak daha uzun süre geçiriyor. Konutlarda bu sistemi oturtmaya çalışacağız. Hem enerji tasarrufu olacak hem internet alt yapısı iyi olacak ki, evinizde geçirdiğiniz zamanı kaliteli hale getirebilelim' diye konuştu.

İNŞAAT MALZEMELERİNDE DURUM STABİL

İnşaat malzemelerindeki maliyetin dolar kurunun düşmesiyle birlikte yerine geldiğini ifade eden Anli, 'Stabil duruma geldi ve fiyatlar oturdu. Bizim yapmamız gereken kalite artırılarak hitap edecek müşteriyi bulmak. Ben bu gibi sorunların kısa sürede çözüleceğini düşünüyorum. Bununla ilgili biz şirket ve paydaşlar olarak önlemler aldık. Ülkenin tamamı da bu önlemi alacaktır diye düşünüyorum' dedi.