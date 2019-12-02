Konut alımlarında 2020 beklentisi yüksek

Üçüncü çeyrek büyüme oranlarını açıklandı. Türkiye ekonomisi bu çeyrekte yüzde 0.9 büyüdü. Gayrimenkul ve Emlak Uzmanı Rodi Kayım, inşaat sektöründeki yavaşlamanın yeni yıl ile birlikte yerini hızlanmaya bırakacağını söyleyerek 2020 yılında konut alımlarının da artacağını belirtti.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı üçüncü çeyrek (Temmuz-Eylül) Dönemsel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla verisini açıkladı. Buna göre, Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0,9 büyüdü. Büyüme verisini konut sektörü açısından değerlendiren Gayrimenkul ve Emlak Uzmanı Rodi Kayım, "Bu güne kadar inşaatta bir yavaşlama vardı. 2020 ve sonrasında büyük hareketlilik bekliyoruz. Sektörde yatırım oldukça büyümede artacak ve buda büyüme oranlarını etkileyecek. Konut satışlarında şu anda makul bir seviyede ama bu hareketlilikle birlikte yükseleceğini düşünüyorum" dedi.



"Konut alımlarında 2020'de hareketlilik artacak"



Rodi Kayım, "2020 yılından çok umutluyuz. Hatta ben bu hareketliliği 2023 yılına kadar bekliyorum. Artık Çevre Şehircilik Bakanlığı, Belediyeler kentsel dönüşüm ile alakalı bir seferberlik oluşturdu. Kentsel dönüşüm başlayınca haliyle müteahhit firmalara büyük işler düşecek. Bu güne kadar inşaatta bir yavaşlama vardı. 2020 ve sonrasında büyük hareketlilik bekliyoruz. Vatandaşlıktan dolayı yabancı satışlar da büyük yükseliş var. Yerli satışlarda da faizlerin düşmesiyle birlikte konut alımları başladı. Bununla birlikte inşaat sektöründe umutlarımız yeşerdi" şeklinde konuştu.



"Yatırım oldukça büyüme artacak"



Konut kredilerin düşmesi ile birlikte 2020 yılı ve sonrasında büyümenin giderek artacağının beklendiğini vurgulayan Kayım, "Bunun sebebi de geçen yıl bu aylarda ticarilerde yüzde 30'lardaydı şimdi yüzde 12'lere düştü. Faiz oranları da 2'nin çok üstündeydi şimdi ise 1'in altına düştü. Sektörde yatırım oldukça büyümede artacak ve bu da büyüme oranlarını etkileyecek. Konut satışları şu anda makul bir seviyede ama bu hareketlilikle birlikte yükseleceğini düşünüyorum. Konut alacaklar için yılı kapatmadan yatırımlarını yapması gerekiyor. Tam yatırım zamanı" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL