Konut Alırken Deprem Gerçeğini Unutmamak Gerekiyor

28 Şubat 2018'de Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) tarafından Nihat Özdemir ev sahipliğinde düzenlenen basın toplantısında Çimento ve Hazır Beton Fiyat Artışlarının Bina Maliyetine Etkisi Raporu'nun çıktıları ODTÜ İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Özgür Yaman tarafından ele alındı.

Çimentonun bina maliyetlerine etkisinin %2 ile 4'ü arasında

Yapılan sunumda kullanılan çimentonun bina maliyetlerine etkisinin %2 ile 4'ü arasında olduğunun vurgusu yapıldı. Sözü Özdemir'den devralan Yaman, "İnşaat maliyetlerini yalnızca hammadde ve malzeme kullanımı maliyetine indirgemek çok doğru değil. Belli başlı maliyetler olarak arazi, işçilik, finansman, pazarlama ve satış gibi birçok maliyet kalemini sayabiliriz." dedi. Konutun lokasyonu ve kullanılan diğer malzemelerin maliyete etkisinin oldukça yüksek olabileceğini belirten Yaman, "Bunun aksine çimento ve beton fiyatlarının betonarme bina maliyetlerine etkisi oldukça sınırlıdır. Özellikle lüks ve birinci sınıf binalarda yapı maliyetini etkileyen etmenler, binanın diğer aksamlarından kaynaklanmaktadır." şeklinde devam etti.

Türkiye'nin lokomotif sektörleri arasında yer alan inşaat sektöründe dönüşümünü tamamlamamış farklı bölgelerdeki birçok yapı, depremde yıkılma riski taşımaya devam ediyor.

Türkiye'de konut satışlarının her dönem olduğu gibi, bundan sonraki dönemde de artacağı öngörülürken, ülkemizin deprem riski bölgesinde yer alması, yapılan konutların kalitesini daha da önemli hale getiriyor. Küçük ve büyük çaplı depremlerin her an yaşanma riskine karşın, yapılarda kullanılan beton standartlarının ve bu konuda gelişen teknolojilerin önemi artıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre Türkiye'nin %66'sı deprem bölgesinde yer alıyor. Son yüz yılda 6 ve üzerinde büyüklükte 56 deprem meydana geldi. Bu 56 depremde 82 bin vatandaşımız hayatını kaybetti. 17 Ağustos'ta 7,4 şiddetindeki depremde 17 bin 480 kişi hayatını kaybederken 285 bin konut, 43 bin iş yeri zarar gördü. Toplamda 16 milyon vatandaşımız bu depremden etkilendi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tespitlerine göre Türkiye'de 6,7 milyon konutun kentsel dönüşüme kazandırılması gerekmektedir.

Betonarme binaların güvenli ve ekonomik yapılar olduğunun altını çizen Yaman, "Bina yapımında kullanılan tüm malzemelerin yanı sıra güvenli bina tasarımı ve yapım teknikleri de bina maliyetlerinde önemli faktörlerdendir. Bu nedenle ülkemizin deprem bölgesinde yer aldığı bilinciyle yapılarımızı inşa ederken maliyeti ne olursa olsun güvenli tasarım ve yapım teknikleri uygulanmalı ve beton kalitesine dikkat edilmeli. Geçtiğimiz ay Kartal'da yaşadığımız vahim olayda 21 vatandaşımızı kaybettik, onlarca kişi de yaralandı. Bu vahim olayın sebeplerinden biri de, kullanılan betonun bina yapımında gerekli olan standartların altında olmasıydı. Bu gibi acıların tekrar yaşanmaması için yapılarda maliyet etkisi çok az olan çimento beton maliyetine odaklanmak yerine kaliteli beton kullanılması gerektiğini önemle vurguluyoruz." diyerek sözlerine son verdi.