Son Dakika Haberleri: Konut almanın tam zamanı
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Konut almanın tam zamanı

1 saat önce

İnşaatı eski maliyetlerle tamamlanmış konutların, yeni maliyetlerle üretilecek konutların satış rakamına göre yüzde 40 daha altında satıldığını belirten Ömer Kumova İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kumova, "Konut almanın tam zamanı" dedi.

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İnşaatı eski maliyetlerle tamamlanmış konutların, yeni maliyetlerle üretilecek konutların satış rakamına göre yüzde 40 daha altında satıldığını belirten Ömer Kumova İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kumova, "Konut almanın tam zamanı" dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 10:58 
Ekonomi
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