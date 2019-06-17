Son Dakika Haberleri: Konut edinmede kişiye özel taksitlendirme dönemi
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Konut edinmede kişiye özel taksitlendirme dönemi

1 saat önce

Birevim Finansal Çözümler Şirketi, alternatifli taksit seçeneklerinin yanı sıra ödeme planlarını müşterilerin belirlediği, müşterilerin istediği şehirdeki evi sıfır ya da 2'nci el olarak sahip olmasına olanak tanıdığını açıkladı.

Konut edinmede kişiye özel taksitlendirme dönemi, System.String[]
Birevim Finansal Çözümler Şirketi, alternatifli taksit seçeneklerinin yanı sıra ödeme planlarını müşterilerin belirlediği, müşterilerin istediği şehirdeki evi sıfır ya da 2'nci el olarak sahip olmasına olanak tanıdığını açıkladı.

Her geçen gün değişerek kişiselleşen tüketici beklentileri, yenilikçi finansal çözümleri de beraberinde getiriyor. Bu kapsamda Birevim'den yapılan açıklamada, şirketin Türkiye ve dünya ekonomisine yepyeni bir ödeme sistemi ile örnek teşkil ettiği belirtildi. Alternatifli taksit seçeneklerinin yanı sıra ödeme planlarını müşterilerin belirlediği, müşterilerin istediği şehirdeki eve sıfır ya da 2'nci el olarak sahip olmasına olanak tanıdığı aktarıldı.

İstenilen evi peşinatsız, faizsiz Birevim'in geliştirdiği finansal sistem ile sunmayı amaçlayan Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, müşterilerine 480 kişiye kadar oluşturulan tasarruf programları sayesinde küçük taksitlerle ev sahibi olma fırsatı sağladıklarını belirtti.

Çiftçi şöyle konuştu: "Şu an aylık ortalama 700 adet teslimat gerçekleştiriyoruz. Bu sayı her geçen ay artıyor, yıl sonu binin üzerinde aylık teslimatımız olacak. Türkiye'nin dört bir yanındaki şubelerimizle, sıfır ya da 2'nci el ev sahibi olmanıza yardımcı oluyoruz. Küçük taksit imkanlarıyla ev sahibi olma hayallerinize ortak olarak, gerçeğe dönüştürüyoruz. Peşinat ve ek maliyet getirmeyen, tasarrufa dayalı sistemle alternatifli çözümler sunarak, uzun vadede kazandırıyoruz". - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:56 Kaynak: İHA
Türkiye
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