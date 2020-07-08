Konut faizleri düştü, satışlar üçe katlandı - Son Dakika

Konut faizleri düştü, satışlar üçe katlandı

Konut kredilerinde faiz oranlarının düşürülmesi sonucu Tapu ve Kadastro Samsun 10. Bölge Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde haziran ayında bir önceki aya göre konut satışları üçe katlandı.

Konut kredilerinde faiz oranlarının düşürülmesi sonucu Tapu ve Kadastro Samsun 10. Bölge Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde haziran ayında bir önceki aya göre konut satışları üçe katlandı.

Brezilyalı futbolcu Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor
Irak'ta Türkiye sınırındaki Metina Dağı'na Peşmerge konuşlandırıldı
Süper Lig'de yabancı sınırına yeni formül! Takımlar 8'i ilk 11'de olmak üzere 14 yabancı bulundurabilecek


Korona virüsü salgını nedeniyle konut satışlarında yaşanan düşüş normalleşme süreci ve konut kredilerinde faiz oranlarının düşmesi ile tersine çevrildi. Türkiye'de ilk korona virüsü vakası 10 Mart'ta tespit edildi. 10 Nisan günü ise Türkiye'deki toplam ölü sayısı bin 6'ya ulaştı. Aynı akşam sokağa çıkma kısıtlamaları da ilk kez uygulanmaya başlandı.


Korona virüsü vakalarında artışın yaşandığı bu dönemde konut satışlarında ise düşüş meydana geldi. Nisan ayında ise en düşük seviyesini gördü. Tapu ve Kadastro Samsun 10. Bölge Müdürlüğü bölgesindeki Samsun, Amasya, Ordu ve Sinop il ve ilçelerinde ocak ayında 4 bin 298'i ipotekli 7 bin 734 satış işlemi, şubat ayında 4 bin 433'ü ipotekli 6 bin 817 satış işlemi gerçekleşti. Mart ayında 3 bin 871'i ipotekli 6 bin 66 satış işlemi ve nisan ayında 2 bin 80'i ipotekli 2 bin 267 satış işlemi yapıldı.


Müdürlük vatandaşın yaptığı işlemlerin azaldığı bu dönemde dijitalleşme çalışmalarına önem gösterdi ve bir anlamda virüsü fırsata çevirdi. Bankaların kredi faiz oranlarında yaptıkları düşüş ise ocak ayında 0.99 seviyesiyle başladı. Ancak pandemi süreci nedeniyle ilk aylarda etkisi biraz daha kısıtlı kaldı ve etkisini göstermesi mayıs ayına sarktı. Bu süreçte faiz oranları da düşmeye devam etti. Nisan ayındaki dip noktanın ardından mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 23 artışla rüzgar tersine döndü.


Mayıs ayında 2 bin 239'u ipotekli 2 bin 791 satış işlemi yapıldı. Normalleşme sürecinin de başladığı haziran ayında ise 4 bin 101'i ipotekli 10 bin 710 satış gerçekleşti. Faizlerdeki düşüş ve normalleşme sürecinin etkisiyle haziran ayında işlem sayıları bir önceki aya göre yüzde 283 oranla artarak yaklaşık üçe katlandı. Bu 6 aylık dönemde toplamda ise 21 bin 22 ipotekli olarak 36 bin 385 satış gerçekleşti. Kredi faiz oranları ise şu anda 0.64 ve 0.74 seviyelerinde devam ediyor. - SAMSUN

Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 11:43 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Konut faizleri düştü, satışlar üçe katlandı - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

15:21 "Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap 14:55 Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti 14:49 HDP'den asgari ücret 3 bin lira olsun önerisi 14:03 Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı 13:50 Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı 13:46 Otomobil satışında geçtiğimiz yıl pazarın %56'sını oluşturan dizel araçların oranı bu sene %42'ye geriledi 13:16 Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü 13:14 Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü 12:15 Emniyet kemeri hayat kurtardı! Trafik kazası geçiren sunucu Zeynep Tandoğan ölümden döndü 12:05 PTTBank'tan emekli maaşı müşterilerine özel 60 ay vadeli kredi fırsatı 11:38 Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına "Ayşe" yerine "DEAŞ" yazdılar 10:45 Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler 10:14 Uzmanlardan intihara sürükleyen Mavi Bebek için uyarı: Çocuklar oyunun kölesi oluyor 08:36 Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü, kurudu kaldı 21:18 Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
Brezilyalı futbolcu Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor
18:10
Irak'ta Türkiye sınırındaki Metina Dağı'na Peşmerge konuşlandırıldı
18:05
12 bin liraya alıp 90 bin liraya yenilediği otomobili trafikten men edildi
17:54
Gelibolu'da yangından sonra ikinci tehlike! Dereler temizlenmezse köyler ve tarlalar sular altında kalabilir
17:53
Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında toplandı! Masada Kurban Bayramı tedbirleri var
17:07
Rekabet Kurulu, TEMSA'nın devrine onay verdi
16:53
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı
16:30
Şile'de eski olduğu iddia edilen su dağıtım tankerini fotoğraflayan kişi konuştu: 5 Temmuz Pazar günü çektim
15:56
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
15:56
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı
15:45
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2020 18:40:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Konut faizleri düştü, satışlar üçe katlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]