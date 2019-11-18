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Konut Fiyat Endeksi eylülde arttı

6 saat önce

Konut Fiyat Endeksi (KFE), eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,84 artarak 114,61 seviyesinde gerçekleşti.

Konut Fiyat Endeksi eylülde arttı, System.String[]

Konut Fiyat Endeksi (KFE), eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,84 artarak 114,61 seviyesinde gerçekleşti.


Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından eylül dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.


Türkiye'deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek, kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,84 artarak 114,61 oldu.


Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,32 artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 2,69 azaldı. Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, eylül ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 1,15, 0,29 ve 1,72 artış gözlemlendi.


Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre İstanbul'da yüzde 1,12 azalış, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 5,48 ve 5,76 artış gösterdi.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 02:48 Kaynak: AA
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