Konut Fiyat Endeksi nisanda arttı

Konut Fiyat Endeksi (KFE), nisanda bir önceki aya göre yüzde 0,66 artarak 110,02 seviyesine çıktı.

Konut Fiyat Endeksi (KFE), nisanda bir önceki aya göre yüzde 0,66 artarak 110,02 seviyesine çıktı.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından nisan dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.



Türkiye'deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek, kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), nisanda bir önceki aya göre yüzde 0,66 artarak 110,02 oldu.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,75 artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 14,02 azaldı. Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, nisanda bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 0,59, 0,99 ve 0,64 artış gözlendi.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul'da yüzde 2,02 azalış, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 1,30 ve 3,00 artış görüldü.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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