Konut Fiyat Endeksi Ocak Ayında Arttı

Konut Fiyat Endeksi Ocak'ta yıllık yüzde 7.6 arttı.

Konut Fiyat Endeksi Ocak'ta yıllık yüzde 7.6 arttı.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 yılı Ocak ayı 'Konut Fiyat Endeksi' (KFE)verisini açıkladı. Buna göre,KFE Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 7,6 artarak 271,27 seviyesinde gerçekleşti.



HKFE aylık bazda azaldı



Hedonik Konut Fiyat Endeksi (HKFE) 2019 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,74 oranında azalan HKFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 4,00 oranında artarken, reel olarak ise yüzde 13,59 oranında azaldı.



Türkiye'deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek, kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Hedonik Konut Fiyat Endeksi (HKFE) (2010=100), 2019 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,74 oranında azalarak 224,83 seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,00 oranında artan HKFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 13,59 oranında azalış gösterdi. - İSTANBUL

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Dolar Yeni Haftaya Nasıl Başladı? İşte Güncel Rakamlar

Merkez Bankasının Brüt Yüzde 12 Kar Payı Ödemesi Bugün Başlıyor

Şubat'ta Konut Satışı Yüzde 18,2 Düştü

Emeklilerin Talebi Kabul Görürse En Düşük Maaş 2 Bin 20 Lira Olacak