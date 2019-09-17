Son Dakika Haberleri: Konut fiyat endeksi Temmuz'da arttı
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Konut fiyat endeksi Temmuz'da arttı

32 dakika önce

Konut fiyat endeksi (KFE), Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,92 oranında arttıTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 Temmuz dönemi konut fiyat endeksini (KFE) açıkladı.

Konut fiyat endeksi Temmuz'da arttı, System.String[]

Konut fiyat endeksi (KFE), Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,92 oranında arttı


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 Temmuz dönemi konut fiyat endeksini (KFE) açıkladı. 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,92 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 3,54 oranında artarken, reel olarak ise yüzde 11,24 oranında azaldı.


Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan konut fiyat endeksi (KFE) (2017=100), 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,92 oranında artarak 113,15 seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,54 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 11,24 oranında azalış gösterdi.


Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 0,25, 2,30 ve 2,60 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul'da yüzde 1,64 oranında azaldı, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 1,41 ve 2,32 oranlarında artış gösterdi. - İSTANBUL

İstanbul, TCMB, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:55 Kaynak: İHA
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