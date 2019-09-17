Son Dakika Haberleri: Konut Fiyat Endeksi temmuzda arttı
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Konut Fiyat Endeksi temmuzda arttı

1 saat önce

Konut Fiyat Endeksi (KFE), temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1,92 artarak 113,15 seviyesinde gerçekleşti.

Konut Fiyat Endeksi temmuzda arttı, System.String[]

Konut Fiyat Endeksi (KFE), temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1,92 artarak 113,15 seviyesinde gerçekleşti.


Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından temmuz dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.


Türkiye'deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek, kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1,92 artarak 113,15 oldu.


Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,54 artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 11,24 azaldı. Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, temmuz ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 0,25, yüzde 2,30 ve yüzde 2,60 artış gözlemlendi.


Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul'da yüzde 1,64 azalış, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 1,41 ve 2,32 artış gösterdi.

Türkiye, TCMB, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:56 Kaynak: AA
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