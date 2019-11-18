Konut fiyat endeksi yüzde 0,84 arttı

Konut Fiyat Endeksi, Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,84 oranında arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 yılı Eylül ayı 'Konut Fiyat Endeksi' verisini açıkladı. Buna göre, Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,84 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 6,32 oranında artarken, reel olarak ise yüzde 2,69 oranında azaldı. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,32 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 2,69 oranında azalış gösterdi.

Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2019 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 1,15, 0,29 ve 1,72 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul'da yüzde 1,12 oranında azalış, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 5,48 ve 5,76 oranlarında artış gösterdi.

(İHA)