Son Dakika Haberleri: Konut Fiyat Endeksi Yüzde 9.69 Arttı

Konut Fiyat Endeksi Yüzde 9.69 Arttı

21 dakika önce

Konut Fiyat Endeksi (KFE), 2018 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,69 artarak 275,42'ye ulaştı.

Konut Fiyat Endeksi Yüzde 9.69 Arttı, System.String[]
Konut Fiyat Endeksi (KFE), 2018 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,69 artarak 275,42'ye ulaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)2018 yılı Aralık ayı Konut Fiyat Endeksi (KFE) verisini açıkladı. Buna göre, KFE, 2018 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,69 artarak 275,42'ye ulaştı.Metrekare başına konut değeri olarak hesaplanan birim fiyat, söz konusu ayda 2 bin 314 lira olarak gerçekleşti.

Hedonik Konut Fiyat Endeksi

Türkiye'deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek, kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Hedonik Konut Fiyat Endeksi (HKFE), aralıkta bir önceki aya göre yüzde 0,40 azalarak 226,52 seviyesinde gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,44 artan HKFE, aynı dönemde reel olarak ise yüzde 12,35 azalış kaydetti.

Üç büyük ilin hedonik konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2018 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 0,56, İzmir'de yüzde 1,29 artış, Ankara'da ise 0,87 azalış oldu. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 1,28, 2,00 ve 8,27 yükseliş kaydetti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:25 Kaynak: İHA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, İstanbul, Aralık, Ekonomi
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