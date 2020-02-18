Konut fiyatları Aralıkta yıllık reel yüzde 1.71 düştü - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Konut fiyatları Aralıkta yıllık reel yüzde 1.71 düştü - Son Dakika Ekonomi

Konut fiyatları Aralıkta yıllık reel yüzde 1.71 düştü

6 saat önce

Konut fiyatları yıllık yüzde 9.92 arttığı Aralık ayında enflasyondan arındırılmış reel olarak yıllık yüzde 1.71 düştü.

Konut fiyatları Aralıkta yıllık reel yüzde 1.71 düştü, System.String[]

Konut fiyatları yıllık yüzde 9.92 arttığı Aralık ayında enflasyondan arındırılmış reel olarak yıllık yüzde 1.71 düştü.

Merkez Bankası'nın Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerine göre, konut fiyatları Aralık ayında aylık bazda ise yüzde 1.41 yükseldi ve böylece KFE 118.75 düzeyine çıktı.KFE verilerine göre, konut fiyatları Aralık'ta aylık bazda İstanbul'da yüzde 1.26, Ankara'da yüzde 1.43 ve İzmir'de yüzde 1.59 yükseldi ve endeks değerleri yıllık bazda İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 3.70, yüzde 10.13 ve yüzde 10.26 yükseldi. (Grafik)


Merkez Bankası, Aralık, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 03:05 Kaynak: DHA
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