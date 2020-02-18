Son Dakika › Ekonomi › Konut fiyatları Aralıkta yıllık reel yüzde 1.71 düştü - Son Dakika Ekonomi
Konut fiyatları Aralıkta yıllık reel yüzde 1.71 düştü
6 saat önce
Konut fiyatları yıllık yüzde 9.92 arttığı Aralık ayında enflasyondan arındırılmış reel olarak yıllık yüzde 1.71 düştü.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 03:05 Kaynak: DHA
Konut fiyatları yıllık yüzde 9.92 arttığı Aralık ayında enflasyondan arındırılmış reel olarak yıllık yüzde 1.71 düştü.
Merkez Bankası'nın Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerine göre, konut fiyatları Aralık ayında aylık bazda ise yüzde 1.41 yükseldi ve böylece KFE 118.75 düzeyine çıktı.KFE verilerine göre, konut fiyatları Aralık'ta aylık bazda İstanbul'da yüzde 1.26, Ankara'da yüzde 1.43 ve İzmir'de yüzde 1.59 yükseldi ve endeks değerleri yıllık bazda İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 3.70, yüzde 10.13 ve yüzde 10.26 yükseldi. (Grafik)
Son Dakika Son dakika: TOKİ'nin 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'nde kura tarihleri belli oldu Tunç Soyer: Çiğli tramvayı projesi için Ulaştırma Bakanı ve AK Partili Hamza Dağ'a teşekkür ederim Rum basını: ABD casus uçakları, Yavuz sondaj gemisini gözlüyor Samsun'da tıraş ücretlerine 15 TL zam yapılacak