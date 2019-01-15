Konut fiyatları düşüşe geçti

Türkiye genelinde konut satış fiyatları yönünü hafifçe aşağı çevirdi.

Türkiye genelinde konut satış fiyatları yönünü hafifçe aşağı çevirdi. Diğer taraftan emlak yatırımlarında amortisman süresi 19,5 yıl, yıllık brüt getiri ise yüzde 5,24 oldu.

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