Son Dakika Haberleri: Konut fiyatları düşüşe geçti

Konut fiyatları düşüşe geçti

3 dakika önce

Türkiye genelinde konut satış fiyatları yönünü hafifçe aşağı çevirdi.

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Türkiye genelinde konut satış fiyatları yönünü hafifçe aşağı çevirdi. Diğer taraftan emlak yatırımlarında amortisman süresi 19,5 yıl, yıllık brüt getiri ise yüzde 5,24 oldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:04 

Ekonomi
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