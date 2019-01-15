Konut fiyatları düşüşe geçti
3 dakika önce
Türkiye genelinde konut satış fiyatları yönünü hafifçe aşağı çevirdi.
Türkiye genelinde konut satış fiyatları yönünü hafifçe aşağı çevirdi. Diğer taraftan emlak yatırımlarında amortisman süresi 19,5 yıl, yıllık brüt getiri ise yüzde 5,24 oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:04
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